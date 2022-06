Kiko Jiménez da detalles de la peor noche de su vida: “Pensé que me moría”

El pasado viernes prometía ser un día muy especial para Kiko Jiménez. El ex tronista iba a recibir en Madrid a su madre, sus abuelos y sus tíos, para que conocieran su nueva casa. Sin embargo, lo que iba a ser un gran día terminó siendo una pesadilla.

Tras haber pasado la noche en el hospital, Kiko Jiménez quiso tranquilizar a sus seguidores y contar lo que le había ocurrido, tras haber vivido la peor noche de su vida. «Anoche casi no lo cuento. Gracias por preocuparos, ha quedado en un susto», escribía a través de una historia en su cuenta de Instagram.

«Nos fuimos a dormir a las 2. Sobre las 5 me despertó un dolor muy fuerte que seguramente fue provocado por la emoción y los nervios. No podía respirar y solo recuerdo ver llorar a mi gente del sufrimiento», explicaba Kiko. A pesar de que todo se ha quedado en un susto, el influencer ha reconocido que aún sigue con el susto en el cuerpo al recordar esos momentos: «Es muy duro solo recordarlo», explica.

Kiko Jiménez también quiso agradecer a todo el equipo médico que le había tratado, después de haber vivido la noche más complicada de su vida. Además, ha asegurado que ya se encuentra recuperado, aunque aún con el susto en el cuerpo.

A través de conversación telefónica con Socialité Kiko dio más detalles de lo ocurrido: «Me dolía todo el cuerpo, me fui arrastrando como si buscara el lecho de muerte. Sentí que me moría, no podía respirar», expresó. «Estaba muy mal. No podíamos con él, se retorcía de dolor, estaba morado», añadía su madre.

Sofía Suescun también ha querido dejar un mensaje para sus seguidores, explicando que Kiko: «Ya está bien. Lo peor ha sido el susto porque le han hecho miles de pruebas y todo es ok. Creen que ha sido algo emocional/ansiedad (…) La cabeza le ha jugado una mala pasada», explicaba.