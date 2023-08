Karol G dedica ‘Mi ex tenía razón’, de su nuevo álbum, a Anuel AA

No hay ninguna duda de que Karol G se encuentra en uno de sus mejores momentos. Mientras que Anuel AA sigue mandándole indirectas en sus conciertos y en sus publicaciones en las redes sociales, la artista colombiana continúa centrada en su carrera en la música.

Completamente enfocada su más reciente proyecto Mañana será bonito (Bichota season), que verá la luz este viernes 11 de agosto, especialmente ha llamado la atención una canción de la lista del proyecto, una canción que promete traer controversia pues parece dedicada a su ex pareja, Anuel AA.

Bajo el título de Mi ex tenía razón, se trata de la tercera canción de este álbum y que, según fuentes vinculadas al disco, revela traumas vividos por Karol G en Miami junto a Anuel AA, de esta forma, la artista romperá su silencio a través de esta canción.

El disco Mañana será bonito (Bichota season) de Karol G llegará a las plataformas de streaming el mismo día que la artista colombiana de comienzo su gira, este viernes 11 de agosto, por algunos de los estadios más importantes de Estados Unidos.

La presentación oficial del nuevo disco de la artista se realizó a través de un tráiler de apenas 30 segundos, protagonizado Karol G luciendo su nuevo cabello rosa que, sobre un ritmo contundente, mientras que dibuja la portada de su nuevo álbum con granos de sal rosa y negra.

En cuanto a las canciones incluidas en este nuevo disco, nos encontramos con BICHOTA G, Oki Doki, Mi Ex Tenía Razón, QLONA ft Peso Pluma, Una Noche En Medellín, Me Tengo Que Ir ft Kali Uchis, Gatita Gangster, Dispo ft Young Miko, Provenza Remix (Tiësto) y S91, inspirado en el Salmo 91 de la Biblia .

Karol G unveils the tracklist to her upcoming album ‘Mañana Será Bonito: Bichota Season’ out August 11th.

It includes features with Peso Pulma, Kali Uchis and Young Miko. pic.twitter.com/eabyoT0yRx

— Pop Base (@PopBase) August 7, 2023