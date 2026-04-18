Justin Bieber: el dineral que ha cobrado por sus conciertos en Coachella 2026

Se acerca el verano y, con ello, vuelven los festivales. En Estados Unidos, recientemente, el mundo entero ha sido testigo de una edición más de Coachella. El aclamado evento musical comenzó de manera oficial el pasado viernes, 10 de abril, y por él han pasado aclamadas estrellas de la industria como Justin Bieber.

El artista canadiense, de 32 años, se presentó como el cabeza de cartel del día 11 de abril. Una puesta en escena muy esperada, pues hacía años que el cantante no se subía a un escenario para ofrecer un concierto en exclusiva. Y es que, durante estos últimos años, la vida de Justin Bieber ha experimentado un gran cambio.

Su nombre e importancia en el medio ya le otorgó un gran prestigio al cartel de Coachella 2026. Pues, todo el mundo, fan o no, quería ver en directo al mítico intérprete de hits como Baby, Love Me, Beauty and Beat, Sorry o Never Say Never. Y así fue. El recinto se llenó al completo y todos los presentes cantaban las canciones del canadiense.

Y es que, aunque basó su presentación en un micrófono y un ordenador, arrasó. Justin Bieber no tuvo reparo ninguno en ponerse a buscar, en pleno directo, sus canciones en YouTube. Pues, con ellas de fondo, cantó algunos de sus sencillos más aclamados. Un movimiento con el que ha dado mucho de qué hablar.

Justin Bieber triunfa, también económicamente, con su regreso

La falta de producción fue evidente en el espectáculo de Justin Bieber, pero eso no impidió que su puesta en escena fuese la más comentada y compartida en redes sociales. ¿Una actuación simple y cercana o una obra maestra del marketing?

Sea como sea, lo que está claro es que las reproducciones de su música en las plataformas de streaming se han disparado notablemente. Una situación que se traduce en ganancias económicas para Bieber. Además, el éxito no queda solo en las cifras de su música. Su marca personal y la de su mujer, Hailey Bieber, también han salido muy beneficiadas.

¿Cuánto le pagaron a Justin Bieber por sus conciertos en Coachella 2026?

Como bien es sabido, Justin Bieber volverá a Coachella este fin de semana. Pues, el mismo cartel de artistas ofrece el mismo espectáculo durante dos jornadas. Por lo tanto, veremos al cantante también este 18 de abril.

Se desconoce si, próximamente, el intérprete de Lonely realizará una vuelta a los escenarios de manera personal, pero lo que está claro es que su aparición en este aclamado festival, al que cada vez acuden más influencers, le ha embolsado 10 millones de dólares.

Justin Bieber se posiciona en la lista de los artistas mejor pagados de la historia del festival. Pues, por cada show ofrecido, acordó un pago de 5 millones de dólares. Una cifra que no está al alcance de todo el mundo y con la que ha vuelto a dejar claro el gran peso que tuvo y sigue teniendo en la industria musical.