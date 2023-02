Isa Pantoja tiene claro el motivo por el que no está dispuesta a reconciliarse con Irene Rosales

Isa Pantoja volvió el pasado viernes a Viernes Deluxe y ha confesado estar muy tranquila. Actualmente su relación con su madre se encuentra en buen momento y está muy unida a su prima Anabel Pantoja. Sin embargo, no tiene relación con su hermano, y explicó el motivo por el que tampoco quiere tenerla con su cuñada, Irene Rosales.

La entrevista de su hermano a la revista Lecturas y su ictus terminaron por destruir la poca relación que existía entre los tres. La hija de la tonadillera confesó que le habría gustado ver a su hermano cuando le ingresaron, pero que no pudo ser. En el programa le preguntaron si ella y su madre volverían a retomar relación con Irene Rosales. “No me parece esencial tener una relación con Irene para tenerla con Kiko”, ha afirmado contundente. “Al igual que no es esencial que mi madre la tenga con Asraf para tenerla conmigo”, ha aclarado a continuación. Isabel Pantoja no termina de aceptar a la actual pareja de su hija.

Isa Pantoja: «Para mí habría sido normal ver a mi hermano cuando tuvo el ictus, pero no pudo ser» #pantotest — Deluxe (@DeluxeSabado) February 3, 2023

Isa Pantoja ha contado que tampoco ha felicitado a una de sus sobrinas, hija de Irene y Kiko, cuyo cumpleaños fue hace unos días. El pasado año sí que decidió felicitar a la niña, pero jamás obtuvo una respuesta a ese mensaje y por eso este año ha decidido ahorrarse que le hagan el feo. Sin embargo, este distanciamiento no es algo nuevo y viene ya de hace tiempo. La influencer ya habló sobre este tema la anterior vez que acudió a Viernes Deluxe. “Ni públicamente ni en privado ha tenido un gesto de acercamiento conmigo. He echado en falta un poco de empatía. A mi cuñada Irene la respeto, pero no quiero que se interponga entre mi hermano y yo”, reveló en aquella ocasión.

El sentimiento es mutuo, puesto que Irene Rosales tampoco quiere saber nada de su cuñada. En verano pasado así lo confirmó en una entrevista para la revista Lecturas, donde también habló de otros temas. “Isa sabe que Kiko no es maltratador ni agresivo. En su vida ha maltratado, ni física ni psicológicamente a una mujer”, defendió a su pareja. También afirmó que Isa había le atacado a ella para hacerle daño a su hermano y que temía que eso fuera demasiado para él.

La hija de Isabel Pantoja tampoco está demasiado preocupada por el asunto. Muchas veces ha sentido pena por esta mala relación con su familia, pero ha encontrado el apoyo necesario en el amor de su pareja y el de su hijo. “Asraf lo lleva muy bien y me apoya desde el primer momento… Mi madre con Asraf no ha cedido. A mí me gustaría que se llevasen bien, pero si no pues nada”, ha afirmado. “Mi relación con la familia de Asraf es buena, pero los padres de Asraf no quieren saber nada de la televisión ni nada”, ha aclarado la influencer sobre su familia política.