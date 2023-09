‘El Hormiguero’: Pablo Motos desvela el motivo por el que no pudo comer en la boda de Tamara Falcó

El Hormiguero cerró la primera semana tras la vuelta de las vacaciones con la visita de José Coronado y Marta Nieto. Los actores acudieron al programa de Antena 3 para presentar su nueva película, Verano en Rojo, que este mismo viernes 8 de septiembre llega a los cines.

Tras la entrevista de los actores, Pablo Motos dio paso a la primera tertulia de la temporada. El programa recuperó su habitual tertulia de los jueves, con la presencia de Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan de Val como colaboradores estrella.

Al ser la primera tertulia de la nueva temporada, los colaboradores aprovecharon para comentar las mejores anécdotas de la boda de Tamara Falcó, que tuvo lugar el pasado 8 de julio, justo después de que El Hormiguero colgase el cartel de cerrado por vacaciones.

Los colaboradores compartieron muchos detalles sobre la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Cristina Pardo señaló que el enlace de la hija de Isabel Preysler tenía «los mejores aperitivos que me he comido en mi vida». Sin embargo, Pablo Motos no pudo probarlos.

Ante la sorpresa de Tamara Falcó, Pablo Motos confesó que: «Hacía muy poco tiempo que había entrevistado a Pedro Sánchez y Feijóo y todo el mundo me quería comentar las entrevistas», por lo que al estar todo el tiempo en medio de una conversación, apenas pudo comer.

Por su parte, Nuria Roca, bromeó al respecto de aquel momento, desvelando: «Había momentos en los que parece que tenías cola». La colaboradora también señaló que: «No me hables de los aperitivos porque cometí el terrible error de no comerlos para guardarme el hambre para la cena», pero esa cena nunca llegó.