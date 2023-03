‘El Hormiguero’ recibe hoy a una invitada que tiene una conexión especial con Pablo Motos

Tras la esperada visita de Bárbara Rey, El Hormiguero continúa esta noche con la visita de otra de las mujeres más carismáticas que pueden acudir al plató como invitada hoy. Pablo Motos recibirá a una artista con la que no puede ocultar que tiene una conexión especial cada vez que le visita.

Laura Pausini vuelve para volver a mostrar la química que tiene con el presentador. Además de adelantar su nuevo sencillo, que verá la luz el 10 de marzo, la artista hablará de cómo ha sido la espectacular celebración de sus treinta años en la música.

Pausini ha dado tres conciertos en las ciudades de Nueva York, Madrid y Milán en veinticuatro horas, todo un récord al alcance de muy pocos. Esta visita es la primera después del momento que protagonizó hace solo unos meses y en el que se negó a cantar la famosa canción Bella Ciao.

Laura Pausini non canta bella ciao in una trasmissione allegra spagnola: «È una canzone politica». Niente di che, non vi allarmate! #LauraPausini #BellaCiao pic.twitter.com/LRj4MHeDne

