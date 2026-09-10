La hija de José Luis Gil anuncia un gran paso: «Me has regalado una pequeña victoria»

Después de un verano en el que una cuenta de Instagram de seguidores de La que se avecina jugó con un posible regreso de José Luis Gil a la serie, algo que su familia denunció y negó rápido, Irene Gil ha vuelto a compartir con sus seguidores un momento muy especial junto a su padre. El actor continúa recuperándose casi cinco años después de que un ictus cambiara por completo la vida de toda la familia. Su mensaje, publicado después de una jornada especialmente dura, ha vuelto a emocionar a quienes siguen de cerca la evolución del intérprete de Aquí no hay quien viva y que ponía voz a Buzz Lightyear en la versión en español de Toy Story.

«Gracias, papá…», comenzaba el emotivo mensaje con el que Irene quiso relatar lo ocurrido. La hija del actor explicó que había atravesado una jornada especialmente complicada cuando su padre encontró la manera de acompañarla: «Creo que hoy has sentido al abrazarme que necesitaba un paseo, un café y una sonrisa. Después de un día tan duro como el que he tenido hoy, me has regalado una pequeña victoria. Intuición y amor». Irene reconoció además que llevaba todo el verano intentando sacar a su padre de su rutina, sin éxito, hasta que esta vez fue él quien encontró las fuerzas necesarias: «Todo el verano intentando alegrarte, llevarte a la playa, a tomar algo o a la plaza, sin éxito. Y hoy, has sacado las fuerzas para alegrarme y estar para mí. Te quiero».

Casi cinco años desde el ictus que cambió su vida

José Luis Gil sufrió el 4 de noviembre de 2021 un ictus isquémico agudo hemisférico izquierdo, que le obligó a permanecer ingresado en el Hospital Nuestra Señora del Rosario de Madrid, del que recibió el alta 22 días después para comenzar un largo proceso de rehabilitación junto a su familia. Desde entonces, Irene se ha convertido en la principal voz pública del actor, alejado por completo de los focos y sin haber podido retomar la profesión que marcó buena parte de su vida.

Por desgracia, Irene tiene que salir al paso de las expectativas de los seguidores de su padre cada cierto tiempo ante los rumores sobre su salud. Cuando se especuló con un posible regreso a La que se avecina en el verano de 2026 fue tajante: «Nos encantaría que volviese, le encantaría volver, no puede», explicó entonces, reconociendo lo duro que resulta para la familia enfrentarse a este tipo de rumores: «Bastante duro es asumirlo».

Pese a la dureza del proceso, José Luis Gil sigue rodeado del cariño de los suyos, de sus compañeros de profesión y de los espectadores que continúan recordando con cariño a sus personajes más icónicos.

Alberto Caballero, creador de la serie junto a su hermana Laura, ha dejado claro que, de haber sabido los problemas de salud de José Luis, no hubieran firmado más temporadas de la comedia, puesto que para ellos era alguien fundamental. Aunque su regreso es imposible, su voz sigue sonando al comienzo de cada episodio, un homenaje que seguirá ahí para siempre.