España apuesta fuerte por las series verticales: así son las nuevas ficciones para ver en el móvil

Atresmedia, pionera en la producción de series verticales en España, ha confirmado este miércoles en el FesTVal de Vitoria su firme apuesta por este formato y ha presentado las nuevas series verticales de Flooxer (la marca de contenido joven de Atresplayer, la plataforma digital del grupo) que ya se encuentran en producción, como Baddie y La deuda.

Un nuevo consumo

Las series verticales están de moda. En el mercado chino, estas microficciones de capítulos que no superan el minuto y medio y que están rodadas para verse directamente en el móvil, superaron los 1000 millones de beneficios en 2025.

Son ficciones muy baratas de producir, con muy pocos decorados y actores y con mucho uso de la IA (las llamadas frutinovelas —folletines grotescos protagonizados por frutas y vegetales— son un ejemplo de ello), que normalmente pertenecen a plataformas privadas que lanzan, de manera gratuita, los primeros episodios y, a partir de ahí, cuando uno ya está enganchado, hay que pagar una suscripción. Eso sí, en España, al menos en Flooxer, son gratis.

Flooxer, pionera en España

Tras el enorme éxito de las ficciones verticales originales de la plataforma como Una novia por Navidad y Una novia por vacaciones, protagonizadas por Marina Baeza y Carla Flila, Flooxer seguirá reforzando su catálogo de ficciones verticales originales con nuevas apuestas.

‘La deuda’ y ‘Baddie’, nuevas series verticales de Flooxer

‘LA DEUDA’

Entre las novedades que llegarán en los próximos meses a Flooxer se encuentra ‘La deuda’, el primer thriller romántico en vertical del canal joven de Atresplayer, que ya ha finalizado su rodaje. Una historia que combina pasión, desconfianza, conspiraciones y continuos giros argumentales en una ambientación marcada por el lujo.

El asesinato de Víctor Sandoval, uno de los empresarios farmacéuticos más prestigiosos del país, es el punto de inicio de una historia llena de contradicciones donde nadie es lo que aparenta. Narrada en torno a los interrogatorios de su hija.

Nadia Vilaplana interpreta a Claudia, la hija de Víctor Sandoval, quien junto a Omar, el nuevo empleado de la finca interpretado por Nacho Serrano, comienzan un amor prohibido que acaba en una peligrosa alianza en la que deberán decidir hasta dónde están dispuestos a llegar por la verdad y su incipiente relación.

La serie, que contará con 55 capítulos de aproximadamente un minuto y medio, completa su reparto con Ciro Miró, Ella Jazz, Pablo Roldán y Lucía García. La deuda es una producción de Atresmedia en colaboración con Stellarmedia.

La deuda comienza con un asesinato y un interrogatorio. Claudia Sandoval reconstruye ante la policía cómo ha sido asesinado su padre, un prestigioso empresario farmacéutico, y cómo terminó enamorándose de Omar, el principal sospechoso del crimen.

Su regreso al hogar familiar marcará el inicio de una historia que cambiará su vida para siempre. Lo que nace como una atracción prohibida entre Claudia y Omar pronto se transforma en una peligrosa alianza cuando ambos descubren una conspiración que oculta experimentos humanos, traiciones y un avance médico capaz de cambiar el mundo.

Atrapados entre el amor, la venganza y un secreto que amenaza la vida de Claudia, tendrán que decidir hasta dónde están dispuestos a llegar para descubrir la verdad.

‘BADDIE’

En el marco del FesTVal de Vitoria, Flooxer ha presentado el tráiler oficial de ‘Baddie’, el primer thriller de corte joven-adulto en vertical para el canal joven de Atresplayer, y ha anunciado la fecha de estreno de su primera parte: el 24 de septiembre. Dividida en dos temporadas, Lucía de la Puerta y Rita González encabezan un reparto que integran también Max Navarro, Ariadna Llobet, Uri Herrera, Albert García, Albert Prat y Ana de Alva.

La ficción dirigida por Marc Pujolar, aborda el intento de suicidio de Leila (Rita González) y la investigación Nina (Lucía de la Puerta) a través de las redes sociales para entender qué ha ocurrido con su hermana.

A medida que avanza la investigación, la imagen idealizada de su hermana se desmorona hasta revelar una verdad impactante sobre quién era realmente Leila bajo el alias “Baddie”. Atrapada en una situación precaria y rodeada de influencias negativas, Leila se ve envuelta en un mundo del que no encuentra salida. La soledad y la sensación de no poder revertir su situación la llevan al límite. Finalmente, ambas líneas temporales convergen, cerrando el arco narrativo y reuniendo a las dos hermanas.

Baddie es una producción de Atresmedia en colaboración con YouPlanet, que también podrá verse fuera de España a través de la versión internacional de Atresplayer.