La reflexión de Donald Sutherland, actor canadiense: «No me merezco un Oscar, pero tengo artritis, y tampoco me merezco eso»

La gran pasión de Donald Sutherland fue la interpretación y durante su carrera como actor, que duró nada más y nada menos que seis décadas, participó en unas 180 películas. Pero, aunque parezca increíble, durante ese tiempo este versátil y carismático actor no recibió ni una sola nominación al premio Oscar. Algo que para todos sus seguidores no lograban comprender la situación, ya que sí había recibido otros 25 premios entre los que destacan dos Globos de oro y dos Primetime Emmy. Por eso cuando en 2018 recibió el Premio Oscar Honorífico, a sus 83 años, comentó con bastante sentido del humor y con un poco de ironía: «No me merezco un Oscar, pero tengo artritis, y tampoco me merezco eso, así que muchas gracias». El actor Donald Sutherland utilizó en esta memorable frase la artritis como una metáfora de las injusticias de la vida y de cómo a veces hay situaciones que no se comprenden, pero tampoco se puede hacer nada.

El actor Donald Sutherland nació en la localidad de Saint John el 17 de julio de 1935 y desde muy joven tuvo muy clara su vocación de actor. Por eso, cuando comenzó sus estudios universitarios, eligió estudios de ingeniería y arte dramático en la Universidad de Toronto. En 1958 decidió trasladarse a la capital británica para seguir estudiando en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres. En esos años comenzó a participar en producciones del West End y en 1960 a actuar en varias producciones en el Perth Repertory Theatre de Escocia.

Los comienzos de Donald Sutherland en el cine

Sus primeros papeles fueron en películas y series de televisión a principios de los años 1960 y poco a poco logró labrarse una carrera de éxito en el mundo del cine. Su primera experiencia fue en la serie The Sentimental Agent y tras esta el actor logró otros papeles en películas de terror con el actor Christopher Lee como Castle of the Living Dead (1964) o Dr. Terror’s House of Horrors (1965).

Un año más tarde Donald Sutherland logró participaciones en producciones Die My Die! Darling! con las actrices Tallulah Bankhead y Stefanie Powers, en el clásico bélico The Bedford Incident y en las series de televisión Gideon’s Way y la famosa El Santo protagonizada por el conocido actor Roger Moore.

La primera vez que el actor logró un reconocimiento como actor fue cuando protagonizó la película bélica Doce del patíbulo (1967) en la que compartió cartel con los actores Lee Marvin Charles Bronson y John Cassavetes. Pero el éxito le llegó cuando interpretó a médico militar «Hawkeye» Pierce en la comedia M*A*S*H* (1970) que estaba dirigida por Robert Altman y que el actor coprotagonizada con el actor Elliot Gould.

Una carrera como actor de seis décadas

Desde el éxito que logró con la comedia M*A*S*H*, que logró una recaudación a nivel mundial de más de 81 millones de dólares, su carrera cinematográfica empezó a despegar rápidamente. En los años setenta coprotagonizó el thriller Klute (1971) con la actriz Jane Fonda, Johnny tomó su fusil (1971), la película de terror psicológico Amenaza en la sombra (1973) y la cinta de ciencia ficción La invasión de los ultracuerpos (1978).

En 1980 triunfó con el drama Gente corriente dirigido por Robert Redford y en 1985 participó en la cinta Revolution junto al actor Al Pacino, que pasó un poco sin pena ni gloria. En 1989 sorprendió a todos por su genial interpretación en el drama Una árida estación blanca en el que también estaban los actores Marlon Brando y Susan Sarandon y también participó ese mismo año con Sylvester Stallone en la película Lock Up (1989).

En las décadas de los noventa participó en películas como JFK (1991), Tiempo para matar (1996) o Ciudadano X (1995). Gracias a esta último película para televisión el actor obtuvo por su interpretación el Globo de Oro y el Primetime Emmy a Mejor actor de reparto . En las dos décadas del 2000 sorprendió con sus interpretaciones como actor en producciones como Space Cowboys (2000), The Italian Job (2003), Cold Mountain (2003) y Orgullo y prejuicio (2005).

En el último tramo de su larga vida, ya que el actor falleció en 2024, Donald Sutherland logró otro de sus grandes éxitos a nivel comercial: el papel del tiránico Presidente Snow en la conocida saga Los juegos del hambre que se estrenó entre 2012 y 2015. La última aparición del actor Donald Sutherland fue en el drama judicial El caso Miranda en 2023, donde interpretó el papel del juez Wren. Una original cinta, que actualmente se encuentra disponible en el catálogo de las plataformas de streaming Prime Video y Filmin y en tuvimos la oportunidad de ver por última vez al actor disfrutando de su pasión por la interpretación.