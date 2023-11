Por muchos programas que pasen, está claro que los solteros de First Dates nunca dejarán de sorprendernos. El popular show de citas de Cuatro regresó una noche más a la cadena y lo hizo de la mano de nuevos comensales. Un encuentro donde una de las citas más destacadas fue la protagonizada por Miguel Ángel y Susana.

El hombre de 49 años es un soltero divorciado y con una hija que busca vivir nuevas experiencias. «Me gusta el ‘sexo abierto’ y de todo», le comentó a Carlos Sobera. Una respuesta que despertó la curiosidad del vasco, por lo que le preguntó el significado de dicho término. «Pues, con una mentalidad abierta con la que podamos hacer de todo», dijo.

Pero, el interés del soltero en el sexo se convirtió en su prioridad principal, algo que hizo saber. «Me gusta mucho el sexo, practicar de todo, hacer de todo. Soy muy cochino», señaló. «Me gustaría conocer a alguien para que me introduzca en el poliamor», confesó.

Su cita fue Susana, una mujer con las ideas muy claras. La pareja pasó a la mesa para conocerse un poco mejor en la intimidad. Un intercambio de palabras donde Miguel Álguel le dejó caer a la soltera sus ganas de probar el poliamor. «Creo que el futuro son las relaciones abiertas, pero yo sería incapaz de hacerlo. Te lo juro. Lo del poliamor me parece una moda. No es amor, es una guarrería española», le respondió ella.

Por su parte, Susana confesó a las cámaras de First Dates que veía al comensal un poco «encorsetado, como que no has vivido aventuras de dejarte llevar». Por ello, en la decisión final no hubo sorpresas. Ninguno de los dos solteros deseó tener algo más que una amistad con el otro.