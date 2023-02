Gorillaz y Bad Bunny sorprenden con el lanzamiento de ‘Tormenta‘

Gorillaz han estrenado este viernes su nuevo álbum llamado Cracker Island. La banda virtual inglesa anunció en agosto de 2023 el título y tracklist del mismo, que para sorpresa de todos sus seguidores y los del puertorriqueño, incluía una canción con Bad Bunny.

Bad Bunny ha conseguido romper las barreras entre continentes, culturas e idioma y su música ha triunfado en 2022 a lo largo de todo el globo. Por eso, extraña y a la vez no tanto que esta banda haya decidido incluirle en su nuevo disco. Hasta ahora, los británicos han sido los primeros en incluirle en uno de sus trabajos, pero tan solo es cuestión de tiempo que algún artista angloparlante más se anime.

