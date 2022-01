Gonzalo Hermida ha recibido una de las peores noticias que podía recibir a nivel profesional. El intérprete de ‘Quién lo diría’ era uno de los trece candidatos para representar a España en ‘Eurovisión 2022’, sin embargo, no podrá actuar en directo en el ‘Benidorm Fest’.

El pasado martes su sueño se vio perjudicado después de haber dado positivo en Coronavirus justo antes de los primeros ensayos de la segunda semifinal, la cual tendrá lugar este mismo jueves en directo el ‘Benidorm Fest’.

Tal y como informó la directora de comunicación de RTVE, María Eizaguirre, también quiso pedir una norma para el resto de los participantes: “Que se queden un poquito en las habitaciones para intentar que todo salga lo mejor posible”, debido al positivo de Gonzalo Hermida.

No obstante, Gonzalo Hermida tiene la conciencia muy tranquila, pues ha sido muy cauto, sin embargo, desgraciadamente ha dado positivo. «He intentado evitarlo y he luchado por no cogerlo a muerte», indicó el artista en sus redes sociales. «Espero que todos mis compañeros estén bien también»

🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Estoy roto.

Gracias por el cariño y el apoyo. pic.twitter.com/MQXIt2YIfT — Gonzalo Hermida (@hermidagonzalo) January 25, 2022

El propio Gonzalo Hermida contaba a través de su perfil de Instagram como se desarrolló la situación. A principios de la semana comenzó a tener síntomas, y tras sospechar acerca de su malestar decidió hacerse una prueba de antígenos el martes por la mañana, que terminó con un positivo, diluyendo cualquier posibilidad de actuar en directo en la semifinal.

“Tenía muchísimas ganas, lo siento por todo mi equipo y por el equipo de TVE. Espero que mis compañeros estén bien, que no lo hayan cogido. Estoy roto” concluía el artista gaditano con mucha impotencia y tristeza. No obstante, a pesar de este bache, le espera una gran carrera profesional en la música.