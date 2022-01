Gonzalo Hermida ha recibido una de las peores noticias a nivel profesional. El intérprete de ‘Quién lo diría’ era uno de los trece candidatos para representar a España en ‘Eurovisión 2022’.

En las últimas horas su sueño se ha visto gravemente perjudicado tras haber dado positivo en coronavirus justo antes de los primeros ensayos de la segunda semifinal, la cual tendrá lugar en el ‘Benidorm Fest’.

Tal y como informó la directora de comunicación de RTVE, María Eizaguirre, también quiso pedir una norma para el resto de los participantes: “Que se queden un poquito en las habitaciones para intentar que todo salga lo mejor posible”.

“Está siendo muy complicado celebrar este festival, que teníamos muchísimas ganas” añadía la directora a su intervención. Horas después, se pronunciaría el principal afectado a través de sus redes sociales bastante apenado: “Estamos en medio de una pandemia. Tengo la conciencia tranquilísima, he evitado cogerlo en estos dos meses, no he salido de casa” explicaba el joven participante.

"He intentado evitarlo y he luchado por no cogerlo a muerte", indica el artista en sus redes sociales. "Espero que todos mis compañeros estén bien también" https://t.co/vE1tdr7B4r #BenidormFest — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) January 25, 2022

El propio Gonzalo Hermida contaba a través de su perfil de Instagram como se desarrolló la situación. A principios de semana comenzó a tener síntomas, tras sospechar acerca de su malestar decidió hacerse una prueba de antígenos, que terminó con un positivo, diluyendo cualquier posibilidad de participación en la semifinal.

“Tenía muchísimas ganas, lo siento por todo mi equipo y por el equipo de TVE. Espero que mis compañeros estén bien, que no lo hayan cogido. Estoy roto” concluía el artista gaditano.

A causa del positivo de Gonzalo, se ha decidido suspender las ruedas de prensa que precederían la semifinal. De igual manera, RTVE barajaba la posibilidad de que esta situación pudiera ocurrir, por lo que diseñaron un protocolo de seguridad donde si el contagiado hubiera pasado su primer ensayo, este se emitiría. Aunque en el caso presente, de no haberlo hecho, únicamente se emitiría el videoclip de la canción.