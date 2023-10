‘GH VIP 8’: Jessica Bueno, en shock ante la inesperada traición de Sol Macaluso

Jessica Bueno, inevitablemente, se ha convertido en una de las grandes protagonistas de GH VIP 8. Y siendo honestos, no es para menos. Su naturalidad así como su educación son dos factores que han llamado poderosamente la atención a los seguidores del reality. Pero, sobre todo, porque la joven no duda en defender todo aquello que cree justo, sin importar las consecuencias.

De hecho, hace tan solo unos días, Jessica Bueno fue una de las salvadas. Recordemos que fue nominada, previamente, por gran parte de sus compañeros. A pesar de todo, esto supuso una enorme alegría para ella ya que, al fin y al cabo, se dio cuenta del cariño que le está cogiendo la gente. ¡Y eso es esencial en un concurso así!

«Muchas gracias, de verdad, me hace mucha ilusión seguir aquí», expresó Jessica Bueno en el confesionario de GH VIP 8. «No sé qué decir, estoy muy nerviosa, me he quitado un peso de encima y creo que estoy mucho más ilusionada que el día que entré. Con más ganas, lo voy a vivir con más ganas, gracias por esta oportunidad», añadió.

Os dije que se iba a liar parda y así está siendo 🔥 A ver si echáis más cuenta a Paco cuando os dice las cosas 🔁 Si estás EN SHOCK con este momento#GHVIP4O pic.twitter.com/sd0Z1KT1za — Gran Hermano (@ghoficial) October 4, 2023

El pasado miércoles, en GH VIP 8 Última Hora presentado por Lara Álvarez, los tres nominados se reunieron en una sala. Ninguno pensaba que el resto de compañeros estaban escuchando todas y cada una de sus palabras. En un momento dado, se sinceraron sobre aquellos en los que todavía no logran confiar, a pesar de las semanas de concurso.

«No me fío de Marta, de Jessica, de Pilar, Susanna… y de los hombres, Luitingo y Zeus», aseguró Laura Bozzo. Acto seguido, la concursante añadió: «¿Cómo voy a confiar en gente que tiene novias afuera y le pone los cuernos aquí dentro? ¿Esa gente va a ser leal conmigo cuando no es leal con su pareja?».

Álex Caniggia, que también se encuentra nominado, confesó no fiarse de Pilar, Marta y Jessica. La última en intervenir fue Sol Macaluso. La periodista aseguró que, bajo su punto de vista, Jessica era buena persona «pero hay algo que no… Me cae bien pero no me termino de fiar de ella. Hay algo que no me encaja». Jessica Bueno, que estaba escuchando sus palabras, no pudo evitar quedarse con la boca abierta. ¡No daba crédito! Su cara reflejaba entre sorpresa y decepción, y no es para menos. ¡Y no es para menos!