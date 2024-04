Una soltera de ‘First Dates’ rechaza a su cita por un descuido: «Ha sido feo»

Lograr asentarse en la parrilla televisiva, durante años, no es una labor fácil. Sin embargo, First Dates ha conseguido conquistar a los espectadores de Cuatro noche tras noche. De hecho, el próximo 15 de abril, el programa presentado por Carlos Sobera suma su octavo aniversario en la cadena. Un evento único que prometen celebrar por todo lo alto.

Pero, mientras, el equipo de First Dates continúa ayudando a los solteros de nuestro país a encontrar a su media naranja. Recientemente, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a participantes como Lucas, un soltero canario de 37 años que llegó al restaurante con un cuadro para su cita.

La magia late en el restaurante del amor ❤ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates10A en directo en @cuatro 🔴 https://t.co/x6IbzaHzj7 pic.twitter.com/V6HsYEWQxH — First Dates (@firstdates_tv) April 10, 2024

Lucas confesó que quería erradicar la mala mala que define a los artistas como «raros». «Yo soy una persona normal», afirmó. En su presentación explicó que es una persona con carácter e hiperactiva. Posteriormente, Rocío aterrizó en el local y lo hizo con una rosa para el hombre que sería su cita.

«Mis amigos me dicen que no me valoro y que no busco lo que me merezco», dijo la canaria. Su objetivo es encontrar a un chico trabajador, divertido y gracioso, por lo que decidió probar suerte en First Dates. Tras ello, se produjo el esperado primer encuentro entre los solteros. «Tienes muy buen aspecto, eres muy guapa», le dijo el soltero. «Tú también, me gusta mucho tu pelo», le respondió ella.

Asimismo, Lucas no pudo evitar su sorpresa al ver como la joven le daba una rosa. Todo ello mientras, en la mesa, ella dejaba claro que le había gustado mucho el cuadro que le regaló él. «Yo no me muevo mucho en ese ambiente, así que perdóname que no entienda mucho», señaló Rocío. «Normal, no se entiende, es algo conceptual y a la gente le puede emocionar, pero lo importante es que soy super feliz con mi trabajo», afirmó Lucas.

Eso sí, lo que dejó de piedra a la soltera fue conocer la edad de su cita. Pues, jamás se imaginó que tuviese ocho años más que ella. «Se te ve tan cordial y simpático», aseguraba ella. «La gente que es muy suave, que se enfada poco tiene carácter fuerte y los que se irritan con facilidad son de carácter débil», explicaba el canario.

Pero, los problemas no tardaron en surgir. La joven le contó que ninguno de los hombres que había conocido en sus 29 años había tenido responsabilidad afectiva. Por ello, fue clara. «¿Tú tienes responsabilidad afectiva?», preguntaba. «Yo creo que si», le contestó Lucas. «El último que conocí me dijo que también y luego no tenía», le dejó caer Rocío.

El soltero le reiteró, en varias ocasiones, que estaba preparado para formar una familia. Al concluir la velada, y tras pagar a medias, Lucas hizo algo que sentenció por completo la decisión de Rocío. El participante olvidó en la mesa la rosa que la joven le trajo de Lanzarote, algo que no le sentó muy bien.

«Ha sido feo, pero entiendo que ha podido estar nervioso y se le ha podido olvidar, aunque ha sido un detalle a tener en cuenta», comentó. Por ello, en la decisión final del programa, no quiso seguir conociendo al soltero en una segunda velada. Pues, según su percepción, no iban a encajar.