No es ningún secreto que, un día más, el restaurante más famoso de la televisión ha vuelto a abrir sus puertas. Así pues, tanto Carlos Sobera como el resto del equipo han recibido a nuevos comensales que han querido dar el paso de participar en First Dates para tratar de encontrar a su media naranja. Una de los protagonistas de las últimas citas que han visto la luz ha sido Paula. Esta murciana de 21 años llegaba al programa definiéndose como una mezcla perfecta entre «choni» y «moderna»: «No me gusta el leopardo, pero sí me gusta lucir, para que se lo coman los gusanos, que lo disfruten los humanos». Por si fuera poco, la soltera reconoció que pasa gran parte de su vida en el negocio familiar, que es una churrería. Por lo tanto, según ella, no ligaba absolutamente nada. Sus padres, además, están deseando tener un yerno que haga feliz a su hija.

Es por eso que Paula hizo saber al equipo de First Dates lo que buscaba en un hombre: «Que me cuide, que me trate bien y que sea buena persona». Eso sí, con unos requisitos: que sea alto, moreno y, además, tenga los ojos verdes. Su cita para esa noche fue Víctor, un murciano de 23 años que se consideraba una persona simpática, agradable y polivalente: «Ahora mismo estoy preparándome las oposiciones de profesor de educación física para primaria». Los dos tuvieron una reacción completamente diferente nada más verse en el restaurante. La soltera se sinceró con las cámaras del programa: «Su altura me ha gustado, es moreno y tiene buen porte». Él, en cambio, se llevó un chasco: «No suelo fijarme en chicas con tatuajes… Me fijo más en si hace deporte o no», reconoció. Tras intercambiar unas primeras palabras, ambos pasaron a la mesa que tenían reservada para disfrutar de la velada.

En plena conversación, Paula no tardó en adivinar la profesión de su cita: «Me gusta que sea un chico preparado y estudioso porque así tiene las cosas claras, no es una persona parada. Se le ve muy formal». Los nervios no tardaron en apoderarse de la joven. Tanto es así que le estaba costando articular palabra. «Tengo muchos temas de conversación», comentó la soltera, pero la respuesta que recibió fue bastante cortante: «No lo parece».

Aun así, empezaron a hablar de los tatuajes. La murciana le hizo saber que le encantaban: «Me gustan demasiado, tengo trece o catorce». Él, por su parte, tenía una opinión completamente contraria: «Son muy variopintos, no me han convencido. Durante su vida se los ha ido haciendo y luego puede que no le gusten». La joven, además, reconoció que a lo largo de su vida solamente había tenido dos novios, y que habían durado un mes. Algo que sorprendió al soltero, que había tenido una relación de año y medio.

En un momento dado de la velada, Paula dejó claro que su pareja tenía que aguantar a su familia, que no eran fáciles: «Son unos personajes, mi padre como es tan gracioso, si estuviéramos cenando o comiendo igual te saca el cuchillo jamonero y lo pondría al lado suyo, diciendo ‘a ver qué quieres con mi niña’. Llega un punto que dices ‘cállate ya, que pareces tonto’». Él añadió algo más: «Yo estoy hecho para ello, aguanto a mi familia todos los días».

Al final de la velada, el murciano dio el paso de pagar la cena. Un detalle que gustó mucho a la soltera. En la decisión final en First Dates, ella tuvo claro que quería tener una segunda cita con Víctor. El soltero, por su parte, también estuvo de acuerdo a pesar de tener ciertas diferencias en algún que otro asunto. ¡Quería conocerla mucho más!