Fangoria y Paulina Rubio unen fuerzas en ‘Mi decisión’

Fangoria y Paulina Rubio protagonizan una de las colaboraciones más sorprendentes del año. La artista mexicana y el icónico dúo español han unido sus voces en Mi decisión, una canción que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Se trata de una canción que forma parte de la película La Novia de América, una canción cuyo sonido recuerda la escena musical de España en los años 80 que Fangoria dominaba, con una mezcla de sonidos actuales y del estilo inconfundible de Paulina Rubio.

«Juan Sueiro nos propuso colaborar, una vez más, en una canción suya para la banda sonora de una película de Alfonso Albacete, en este caso ‘La novia de América’. Como era una coproducción con México, pensamos en una colaboración con Paulina2», explican desde Fangoria.

Yo no necesito permiso no quiero tu bendición, no firmaré compromisos no voy a pedir perdón… #PaulinaRubio #Fangoria

