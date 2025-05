Eurovisión 2025 ya está aquí. El mes de mayo, en el que se celebra habitualmente el certamen musical, ha llegado con fuerza y, tras una intensa cuenta atrás, por fin hemos podido disfrutar de dos excepcionales semifinales. Estas dos citas no han estado exentas de sorpresas, como es que Bélgica, una de las favoritas, se quedase sin una plaza en la Gran Final. Así pues, los más fieles seguidores del festival han podido disfrutar de dos galas verdaderamente impresionantes, con actuaciones y canciones a la altura de lo que se esperaba. Aun así, tan solo 26 países pueden optar a conseguir el ansiado Micrófono de Cristal, que le otorga la victoria en Eurovisión y la posibilidad de que la siguiente edición del certamen musical se celebre en su país. Un auténtico sueño que todos y cada uno de los 26 países clasificados pretenden hacer realidad. Por el momento, hacemos un repaso a todas y cada una de las canciones que podremos escuchar en la Gran Final de Eurovisión 2025.

Lista completa de canciones que escucharemos en la Gran Final de ‘Eurovisión 2025’:

1. Noruega: Kyle Alessandro – Lighter

2. Luxemburgo: Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son

3. Estonia: Tommy Cash – Espresso Macchiato

4. Israel: Yuval Raphael – New Day Will Rise

5. Lituania: Katarsis – Tavo Akys

6. España: Melody – Esa Diva

7. Ucrania: Ziferblat – Bird of Pray

8. Reino Unido: Remember Monday – What The Hell Just Happened?

9. Austria: JJ – Wasted Love

10. Islandia: VÆB – RÓA

11. Letonia: Tautumeitas – Bur Man Laimi

12. Países Bajos: Claude – C’est La Vie

13. Finlandia: Erika Vikman – ICH KOMME

14. Italia: Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro

15. Polonia: Justyna Steczkowska – GAJA

16. Alemania: Abor & Tynna – Baller

17. Grecia: Klavdia – Asteromáta

18. Armenia: PARG – SURVIVOR

19. Suiza: Zoë Më – Voyage

20. Malta: Miriana Conte – SERVING

21. Portugal: NAPA – Deslocado

22. Dinamarca: Sissal – Hallucination

23. Suecia: KAJ – Bara Bada Bastu

24. Francia: Louane – maman

25. San Marino: Gabry Ponte – Tutta L’Italia

26. Albania: Shkodra Elektronike – Zjerm

¿Cuándo y cómo ver la Gran Final de ‘Eurovisión 2025’?

Este sábado 17 de mayo, a partir de las 21:00 horas, los espectadores de La 1 de Televisión Española podrán disfrutar de la Gran Final del certamen musical. Lo podrán hacer a través del canal principal de RTVE, pero también desde RTVE Play. No podemos dejar de mencionar que la Gran Final del Festival se emitirá en el Canal Internacional.

¿En qué posición actuará Melody en la final?

Después de que, por sorteo, a la sevillana le tocase actuar en la «primera mitad», tras la celebración de la segunda semifinal se llevó a cabo la organización del orden de actuación. Para este cometido, se tienen en cuenta numerosos factores, como son las canciones y el desarrollo de la gala, así como de la puesta en escena. Al fin y al cabo, les tiene que dar tiempo a cambiar de una propuesta a otra en unos cuantos segundos.

Así pues, se ha decidido que la de Dos Hermanas actúe en la sexta posición, entre dos baladas. Por lo tanto, tendrá la posibilidad de sorprender aún más al público de Eurovisión, ya que Esa Diva, sin lugar a dudas, va a destacar muchísimo entre las propuestas de Lituania y Ucrania.