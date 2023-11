«Estoy chupando sin saber qué es»: una soltera de ‘First Dates’ se enfrenta a una cita a ciegas

La semana se encuentra en su recta final y en First Dates continúan presentando a nuevos solteros. El pasado miércoles 29 de noviembre los espectadores pudieron ser testigos de citas tan peculiares como la protagonizada por Aída e Irina.

La primera en llegar al restaurante de Cuatro fue Irina, una mujer que se considera una persona pesimista optimista y que por eso acude al psicólogo. Su cita de la noche fue Aída, una joven cantante a la que no se le caen los anillos por dedicarse a diversas profesiones. «Mi ilusión es llenar el Palau Sant Jordi», confesó sobre su sueño más grande.

La soltera de la porno ostra de #FirstDates29N: “Estoy chupando sin saber qué es” https://t.co/kYjGhB2gvZ — First Dates (@firstdates_tv) November 30, 2023

Las solteras han vivido una cita completamente a ciegas. Un situación que no habían experimentado anteriormente, pero donde las risas no faltaron. Eso sí, Aída no lo pasó tan bien cuando tuvo que comerse una ostra sin ver absolutamente nada. «Estoy metiendo la lengua y chupando algo que yo no sé…», dijo. Un momento que ambas titularon como la «porno ostra».

Durante la velada, las solteras fueron cambiando de tema para conocer qué puntos tenían en común. Pero Irina no pudo evitar molestarse cuando Aída le dijo que tenía tintes frikis por su voz. «Me estás insultado, que si soy de Murcia, soy friki…», le señaló visiblemente molesta. A pesar de sus más y sus menos, la pareja apostó por ir al reservado y animarse a a bailar bachata e incluso a perrear.

Una situación que se realizó, en todo momento, a ciegas y donde la diversión aumentó aún más si cabe. Al finalizar la velada, en la decisión final de First Dates, ambas estuvieron de acuerdo en tener una segunda cita. Pero, antes de irse, Irina le hizo una petición. «No me llames fea en prime time que ya me pusieron los cuernos el 24 de diciembre», concluyó.