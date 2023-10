Estos son los cines dónde se podrá ver ‘The eras Tour’ de Taylor Swift en España

El día más esperado por los fans de Taylor Swift ha llegado después de mucha espera. El estreno de The Eras Tour, la película en la que se puede ver en cines de España y en la que se podrá disfrutar de un concierto de la artista casi desde dentro. Estas son las salas de nuestro país en las que se podrá ver.

Desde el pasado mes de marzo la artista ha llenado cada lugar por el que pasa, un tremendo éxito que le ha llevado al cine para que quede en el recuerdo. Así lo anunciaba en sus redes a todos sus fans: «La gira no es lo único que vamos a llevar a todo el mundo… Me hace mucha ilusión contaros que la película del concierto The Eras Tour llega oficialmente a los cines de TODO EL MUNDO el 13 de octubre».

Esa fecha ha llegado y se trata de un apertivo que hará mucho más llevadera la espera hasta el próximo 24 de mayo, día en el que la gira llegará hasta el estadio Santiago Bernabéu.

The tour isn’t the only thing we’re taking worldwide…….. 🌎 Been so excited to tell you all that The Eras Tour concert film is now officially coming to theaters WORLDWIDE on Oct 13! Tickets available now at https://t.co/Oyy6tFmfeV or on your local theaters website! 🩵 pic.twitter.com/rYJUpbHPJd

— Taylor Swift (@taylorswift13) September 26, 2023