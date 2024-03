Los seguidores de Así es la vida han sido testigos de uno de los momentos más tensos que se han vivido hasta ahora en el programa. Carmen Alcayde y Alejandra Rubio han acudido al formato televisivo en calidad de colaboradoras, un encuentro que no dejó indiferente a nadie.

De esta manera, la hija de Terelu Campos tuvo que opinar sobre la presión mediática que estaba viviendo Edmundo Arrocet y su nueva pareja. Recordemos que el humorista mantuvo una relación de años con su abuela, María Teresa Campos, la cual no acabó de la manera más pacífica posible.

Alejandra Rubio reacciona a las primeras palabras de Edmundo Arrocet sobre su nueva ilusión #AsíEsLaVida https://t.co/cjiCqLCzLG — Así es la vida (@asieslavidatele) March 12, 2024

Sandra Barneda, presentadora, le preguntó a Alejandro Rubio qué pensaba ella de las declaraciones de Arrocet. «Yo puedo entender a Edmundo en esta situación. Es molesto tener a la prensa todo el día», aseveraba. «¿Tú crees que la chica tiene a la prensa detrás todos los días?», le preguntaban. «Pues la verdad que no lo creo», respondía ella. «Sobre todo porque si es una pareja que está bien y se quiere, ¿cuál es la noticia?», dejó caer.

«Que ella se supone que haya dicho que si sale una foto mía se acaba la relación y no sé cuanto. A ver de verdad, cada uno sabe con quién se lía y se hace pareja. Si no quieres salir en una foto no haberte liado con una persona conocida, también te lo digo», agregó. Unas declaraciones que Carmen Alcayde escuchaba atentamente y por las que no dudó en rebatirle.

«Alejandra, cariño, eso no. También podríamos decirte a ti no haberte liado con Carlo para no salir en todas partes», le replicaba Alcayde. «¿El qué?», le preguntaba la hija de Terelu Campos desafiante. «Que también se te puede decir a ti no haberte liado con Carlo, que es el hijo de Mar Flores y no saldrías en todas partes», le reiteró su compañera de plató.

Alejandra Rubio en Así es la vida: «Si mi vida no fuera pública podrías hacer el comentario que has hecho»

Lejos de quedarse callada, Rubio se defendió de las acusaciones. «Bueno a ver ni que yo trabajara ahora…», espetaba. «Pero nadie elige de quién se enamora», insistía Carmen. «Pues eso es lo que acabo de decir», le respondió la joven nerviosa.

«No, has dicho que no haberse liado con alguien conocido», le contradecía su compañera. «Pero a ver, Carmen, lo que has dicho no tiene sentido porque mi vida es pública y si mi vida no fuera pública podrías hacer el comentario que has hecho. Entonces no nos equivoquemos. Si yo estuviera con una persona anónima pues todavía», seguía defendiéndose Alejandra.

Con el objetivo de calmar las aguas, Sandra Barneda se vio obligada a intervenir. La presentadora les hizo saber que ya no sabía si estaban discutiendo acerca Edmundo Arrocet o, por el contrario, de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia.