La emotiva despedida de Fina García tras cuatro años lidiando con un cáncer: «Espero que os deje huella»

En los últimos días, Fina García se ha hecho viral en redes sociales. La profesora sevillana de 27 años, que se encuentra en cuidados paliativos como consecuencia del cáncer que padece, ha dado el importantísimo paso de grabar un vídeo de despedida para todo el mundo. Este mensaje, que ha sido compartido en sus diversos perfiles en redes sociales, ha sumado centenares de reproducciones y comentarios. En él, la andaluza no ha dudado en aprovechar la ocasión para compartir su última voluntad, que es dejar huella en el mundo. «Mi nombre es Fina García. Estoy en cuidados paliativos después de haber estado cuatro años luchando contra el cáncer y, como dijo Elena Huelva, ‘Mis ganas ganan, pero esta vez la batalla del cáncer ha vuelto a ganar’. Y no sé. Siento que me toca pasarme por aquí para despedirme, porque esto es un regalo que a mí me ha brindado la vida, prepararme para la siguiente», explicó.

Acto seguido, Fina García quiso ir mucho más allá: «Poder despedirme de todo lo que me queda aquí terrenal, y subir a lo espiritual, con Dios, con la energía, con lo que cada uno crea». Lejos de que todo quede ahí, la profesora sevillana aprovechó para lanzar una importante reflexión: «Me han preguntado qué es para mí la felicidad. Y, para mí, la felicidad no es algo genérico. No es algo que todo el mundo tengamos por igual. Es algo que cada uno tiene dentro, y lo he dicho y es cuando no te das cuenta que estás viviendo las cosas, te das cuenta que has sido feliz cuando las recuerdas. Y ahí son todos estos recuerdos que tengo, de mi vida, de lo que he disfrutado, porque lo que tienes que hacer es disfrutar de tus cosas, de lo que a ti te haga feliz en cada momento, y eso va a cambiar porque somos seres de transformación».

Lejos de que todo quede ahí, la profesora sevillana de 27 años quiso añadir algo más: «Y eso va a seguir cambiando durante toda nuestra vida; nunca nos va a hacer feliz lo mismo. Pero esa es la magia de la vida. Ese cambio. Esa transformación de persona. Y de cómo tú te has ido manejando por el mundo. Y sobre todo, dejar huella. Dejar huella en lo que cada uno sienta con los demás y no tener miedo a decir nada. No hay que tener miedo a decir nada».

Y añadió: «Hay que decirlo todo. Con amor y con respeto, porque eso es la vida: disfrutar, amor y respeto. Y yo esa misión en la vida la he cumplido, y tengo la oportunidad de poder despedirme de todo ello. Y me voy feliz y en calma. Fina García Ortiz, de Sevilla, maestra de inglés, de La Antilla, se va de este mundo feliz tras sus 27 años de vida. Os quiero muchísimo, a todos los que habéis estado en mi vida. Y a los que no, y a los que os llegue este mensaje, espero que os deje huella». Sin duda, una despedida de lo más emotiva y especial, por lo que, inevitablemente, se ha hecho viral.