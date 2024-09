Edurne desvela en ‘El Hormiguero’ sobre qué es lo que peor se le da: «Mi familia está harta»

La semana de invitados de El Hormiguero ha comenzado con una de las cantantes que más veces ha ido al plató del programa y que desde hace meses ha dejado de ser una de las estrellas de Mediaset para convertirse en nueva coach de La Voz. Edurne ha acudido a ver a Pablo Motos para promocionar éXtasis, su nuevo trabajo discográfico con el que recupera el sonido pop y dance que la hizo triunfar en los primeros años de su carrera, justo después de salir de la academia de Operación Triunfo. Además de este nuevo disco, también ha debutado como actriz y próximamente lo hará en La Voz Kids, donde compartirá plató con Lola Índigo, David Bisbal y Manuel Turizo, una gran cantidad de estrellas que se darán cita en el programa de Antena 3. Pero la entrevista no ha sido solo sobre su trabajo, también ha habido momentos para hablar de temas personales como su familia y el traslado de su marido a Florencia, donde juega desde esta temporada.

Lo primero que ha llamado la atención a todos los espectadores nada más salir al plató ha sido su pelo, ya que la madrileña ha cambiado su habitual rubio por un color cercano al pelirrojo, aunque «más cobre, cobre tirando a naranja», ha dicho. Preguntada por si David De Gea, su marido, lo había visto, ella ha dejado claro que al estar separados -ella vive en Madrid mucho tiempo y él está en Florencia- no lo había visto todavía. «Lo que pasa es que yo he cambiado poco de look. Es verdad que llevo siendo rubia muchísimos años y no le he dicho nada, así que yo creo que está viendo mi cambio de look ahora mismo», ha contado. Se trata de un cambio que le apetecía hacer en una época en la que está tomando más riesgos en su vida, especialmente en lo profesional.

El disco salió a la venta el pasado 30 de agosto, por lo que ha tenido una par de semanas de recorrido y ya ha conseguido ser número 1 en ventas, demostrando que sus fans están siempre apoyándola. «Me hace un montón de ilusión porque es fuerte conseguir este número 1 después de casi 20 años de carrera, después de todo el trabajo, de todos los discos, de todo el tiempo dedicado a la música… Es que no puedo ni hablar. Recibir este número 1 es para mí de las cosas más increíbles», ha comentado.

Edurne zanja los rumores de ruptura con De Gea

Durante años la cantante ha vivido a medio camino entre Madrid y Manchester, algo que seguirá haciendo ahora que el portero ha fichado por la Fiorentina, una manera de no abandonar su trabajo en España. «No me he trasladado en sí, porque yo sigo con mi trabajo aquí en España y voy a seguir como llevamos todos estos años, viajando mucho, pero la verdad es que estoy muy contenta porque Florencia es una ciudad que me encanta», ha explicado.

Sobre los eternos rumores que rodean al matrimonio sobre una crisis o posible divorcio, la madrileña se ha encargado de dejar claro en El Hormiguero que para nada son ciertos. «Creo que el amor abarca mucho más que el estar todos los días juntos, creo que pesa más el respeto, la admiración… Evidentemente, estamos separados por nuestro trabajo, pero muchas parejas también viven así», ha aclarado.

También ha explicado el acuerdo que tienen desde hace años como pareja: «En ningún momento ninguno de los dos le hemos dicho al otro ‘deja tu trabajo para estar conmigo’. Yo creo que ahí verdaderamente ves el amor, apoyar su carrera, sus sueños y lo que quiere lograr. Y al final te vas organizando para verte».

Una vez aclarado, también ha contado a Pablo Motos que el mundo de la cocina no es lo suyo, por lo que su familia ya está cansada de que los intente: «Soy un desastre nivel que confundo la sal con el azúcar. Soy horrible, además porque yo le pingo mucho empeño y todas las Navidades hago el postre, pero mi familia está harta y me dice que lo deje ya». Aunque ahora es una estrella de Atresmedia, parece que Edurne podría ser una candidata perfecta a MasterChef Celebrity.