La nueva gira de Ed Sheeran cada vez está más cerca. El artista británico ya se prepara para su regreso a los escenarios, y poco a poco se van conociendo más detalles sobre el esperado ‘tour + – = ÷ x’, entre ellos, las artistas que acompañarán al británico en la apertura de los conciertos.

Tras anunciar a sus fans que la artista Maise Peters será la encargada de abrir sus conciertos de la primera parte del tour, ahora ha comunicado que una nueva voz le acompañará en el tramo final de la gira: la artista británica de 21 años Griff.

Fue el propio Ed Sheeran el que se puso en contacto directamente con Griff, para preguntarle sí le gustaría acompañarle en las últimas fechas de su gira por Europa. Una noticia que dejó sin palabras a la artista, quien siempre ha admirado al británico.

Very excited to announce that @maisiehpeters will join Ed on the first leg of his ‘+ – = ÷ x’ tour this year and @wiffygriffy will be joining him in the last 3 cities. Find dates and ticket info at: https://t.co/5XjaX2VBmV And make sure you only buy tickets from official vendors pic.twitter.com/VHlPmmZVLE

— Ed Sheeran HQ (@edsheeran) February 2, 2022