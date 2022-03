Ed Sheeran ha tenido que acudir al juzgado para defender su autoría de ‘Shape of you’, uno de sus mayores éxitos musicales. Se trata además, de una de las canciones que más alegrías profesionales le ha dado, a pesar de las acusaciones de plagio que le han llevado a tener que declarar ante el juez.

El artista británico fue demandado por Sami Chokri y Ross O’Donoghue, quienes acusan al cantante de copiar algunos ritmos de su canción publicada en el año 2015 ‘Oh Why’, que fue publicada con Sami Switch como intérprete.

Ambos artistas alegan que ‘Shape of you’, canción publicada en 2017, y que se convirtió en el tema más escuchado del año, suena demasiado similar a su canción ‘Oh why’, e incluso algunas letras y frases son supuestamente iguales.

Ed Sheeran denied that he altered other artists’ music and words to pass their work off as his own as he gave evidence in a copyright trial. The singer is in a legal battle with grime artist Sami Chokri and music producer Ross O’Donoghue https://t.co/d8NiG3ruuk pic.twitter.com/O1iLQXcK4T — Reuters (@Reuters) March 13, 2022

No obstante, Ed Sheeran ha negado cualquier tipo de inspiración y de parecido con la canción de Sami Chokri y Ross O’Donoghue. Además, con la intención de explicar su caso, ha dado a conocer cómo funciona todo el proceso creativo.

Es por esta razón que, según explica la BBC, el británico ha asegurado que ha negociado con «muchos» artistas desconocidos, sin fijarse en la popularidad del autor original a la hora de aceptar el hecho de haber usado partes de otras canciones.

Ed Sheeran, que ha estado presente durante el juicio, ha señalado casos como el de ‘Shivers’ o ‘Visiting hours’. «Esos ejemplos son artistas no conocidos con los que hemos acordado canciones, y eso es lo que tengo que decir al respecto». Y ha señalado: «Si suena bien me lo quedo», ha comentado. «Recientemente he tenido una sesión que ha durado una semana y en la que he escrito 25 canciones».