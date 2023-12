Dulceida, obligada a ir a urgencia pese a su pánico a los hospitales: «Ni he llorado»

Mientras media España estaba apurando las horas del gran puente de la Constitución, Dulceida ha tenido que enfrentarse a uno de sus grandes miedos y pasar por el hospital por un repentino problema de salud. Este ha sido el motivo por el que ha acudido a urgencias.

La influencer parecía estar disfrutando de unos días de descanso después de varias entrevistas, como la que concedió el pasado viernes a Pedro Ruiz en TVE, pero las cosas se torcieron el domingo por la tarde. Tal y como ha contado en sus redes sociales, ha superado sus miedos y ha tenido que ir a un centro médico.

Una foto tumbada en una camilla y con una vía en el brazo hacía saltar las alarmas, pero antes ya había avisado de que su cara se había hinchado de forma preocupante. «Ayer cuando me fui a dormir me noté los ojos irritados y algo de alergia en los mofletes, pues me he despertado así. Estefy me dejó un contorno de ojos y creo que ha sido lo que me ha dado alergia. Ahora estamos de camino a casa e iré al médico», avisaba.

Los peores pronósticos se cumplían y sus molestías crecían con el paso de las horas: «Si de repente me sube, iré a que me pinchen… porque encima mañana nos vamos de viaje. Pero está mejor que antes». Finalmente, Dulceida ha tenido que ir sola a un centro para que le inyectasen medicamentos antes de que las cosas fuese a peor.

«Así ha terminado (espero) la cosa. He ido a urgencias y me han puesto una vía con medicamentos para la alergia, ya que el antihistamínico no me había hecho efecto», anunciaba desde la cama de urgencias.

Pese al mal trago, la creadora de contenido ha destacado que para ella ha sido un importante paso por su pánico a los médicos: «He ido sola (por primera vez en 34 años) y me han tenido que pinchar varias veces porque mis venas ya sabéis, son difíciles. Pero como una campeona, ni he llorado que para ser yo ya es un paso importante y me he mareado muy poco. Gracias a las enfermeras que han sido más majas que nada».

Por suerte los medicamentos y los cuidados han servido para que en una hora mejorase mucho y su cara volviese casi a la normalidad, una gran noticia porque solo unas horas después tenía un viaje. Pese a todo, Dulceida ha podido seguir con sus planes y se ha marchado con normalidad a un espectacular viaje a Bali que seguro que contará con detalle en sus cuentas para envidia de sus seguidores.