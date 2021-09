Este fin de semana se produjo el esperado regreso de Kiko Rivera a los escenarios, tras más de un año y medio de parón debido a la pandemia del Coronavirus. El dj eligió un chiringuito de Chipiona, en Cádiz, para regresar por todo lo alto, ante 300 personas. Sin embargo, Diego Arrabal ha puesto el grito en el cielo tras ver las imágenes del concierto en ‘Viva la vida’.

El colaborador de ‘Viva la vida’, realizó unas declaraciones que no sentaron nada bien a Suso Álvarez, quien mantiene una relación muy estrecha con Kiko y con su mujer, Irene Rosales. «Yo me vais a permitir que no hable por respeto, pero sí que le digo a Kiko Rivera que se cuide, es lo único que puedo decir», señaló Diego Arrabal.

Unas declaraciones que no hicieron ninguna gracia a Suso, que no tardó en salir en defensa del dj, asegurando que es su amigo y que actualmente se encuentra bien.

Diego Arrabal ha puesto el foco en el estado de salud y anímico de Kiko Rivera tras ver su vuelta a los escenarios y Suso Álvarez ha salido en defensa del DJ: «Soy su amigo y os aseguro que está bien» 💥 #VivaLaVida437 https://t.co/W4szx02KEl — Telecinco (@telecincoes) September 12, 2021

La ambigüedad de la frase de Diego Arrabal, hizo que Suso se viera obligado a sacar la cara por Kiko Rivera, asegurando que se encuentra perfectamente, y que no hay nada de lo que los espectadores tengan que preocuparse.

«Yo soy amigo de Kiko y os aseguro que yo no sé nada sobre que Kiko esté mal, Kiko está bien, yo soy un buen amigo y nunca hago nada que perjudique a mis amigos», aseguró el colaborador de ‘Viva la vida’.

Tras sus declaraciones, Diego Arrabal ha querido aclarar sus palabras por si se generaba alguna polémica. «Le he pedido que se cuide porqué sé que está muy mal, de su estado anímico, quiero decir, que lo haga por su mujer y por esos niños por los que tiene que luchar», expresó.