‘El debate de las tentaciones’ lanza un avance de la posthoguera de David y su suegra

El debate de las tentaciones daba a sus espectadores un pequeño avance de lo que sucederá el próximo lunes en La isla de las tentaciones. Será una hoguera totalmente diferente, donde la protagonista será la madre de Elena, quién se enfrentará cara a cara con David, novio de su hija.

En el adelanto se ha podido ver como David entra feliz a la casa de sus compañeros, con cara de no terminar de creerse lo que había vivido: «Vaya tela lo que me acaba de pasar, chicos, la suegra», decía entre risas incómodas. Los compañeros no daban crédito a lo que estaban escuchando, pues sabían que tarde o temprano, ellos iban a ser los siguientes.

🔥AVANCE I Las risas de David al contar a sus compañeros la hoguera con su suegra: «Ha sido una locura» 🤔 🍎 #TentacionesDBT6 https://t.co/y4LkaVEpz0 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 1, 2023

«He tenido que ver todas las imágenes delante de su madre, lo he pasado super mal, no sabía que decir», le explicaba a sus compañeros. Estos sentían curiosidad por saber que le había dicho su suegra: «Ella ha empezado a flipar, porque salíamos ahí haciendo de todo. He pasado uno de los momentos más difíciles de mi vida», explicaba un tanto agobiado, pero sin dejar de reír.

En ese instante se dirigía directamente a su tentadora María y le decía: «Te salía un culazo», restando importancia a todo lo que había hecho. Las imágenes se terminaban y la emisión regresaba al plató de El debate de las tentaciones, momento en el que Marta Peñate aprovechaba para mostrar su indignación hacia lo que acababa de ver.

«Me indigno con este chico, mira que intento comprenderle pero es que no. Que llegue con esa sonrisita de la hoguera con la suegra, es que no, no puedo comprenderle», decía todavía sin dar crédito.