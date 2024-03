David Bustamante se sincera sobre el peor momento de su carrera: «Me había destrozado la garganta»

David Bustamante ha querido mantenerse alejado de las cámaras en estos últimos años, haciendo muy pocas apariciones en televisión. Sin embargo, ha querido estar en el programa de La Sexta de Albert Espinosa, El camino a casa, en el que ha vuelto a sus raíces y se ha abierto acerca de asuntos personales. Allí, ha querido contar uno de los momentos más aterradores de su carrera en los que pensó que había perdido su voz a raíz de una lesión de garganta.

En el programa viajaron hasta San Vicente de la Barquera, ciudad natal del cantante para pasear por las calles que le vieron crecer y recrear el camino del artista desde un antiguo instituto a casa, donde una vez se atrevió a «ser quien soy hoy en día». Además, el cántabro se reencuentra con algunos de sus profesores en su visita a su instituto. En todo este recorrido, el intérprete de Dos Hombres y Un Destino cuenta varias anécdotas que suceden por los lugares por los que pasan. Además, quiso contar la vez que perdió su voz en pleno bolo.

«Cuando me lesioné de la voz. He tenido dos sustos de estos y estuve muchos meses sin poder hablar ni cantar. Entonces, ya no solo era no poder ir a trabajar. Es que mi personalidad es hablar mucho así que imagínate», contó el cantante cántabro. «Estuve dando un concierto en unos olivares y eso me dio alergia. A los 20 minutos me quedé sin voz, pero yo quise seguir. Al terminar el concierto, me había destrozado la garganta. Fue un momento duro, pero gracias a Dios estoy totalmente sano y sigo teniendo el mismo registro», agradecía Bustamante.

Pero el cantante no ha sido el único en contar anécdotas de su niñez y juventud. Su madre, Ada, quiso compartir que la pasión de su hijo viene desde su infancia: «Me cogía el mando de la televisión cuando salía Luis Miguel y me preguntaba qué tal lo hacía. Nos hacía unos recitales en casa». El cantante confesó el fanatismo que tenía cuando era pequeño por un artista con el cual ahora mantiene una amistad: «Tuve que meter muchas horas para construir un hotel porque venía un gran artista, que hoy en día es amigo: Josep Capdevila, más conocido como Sergio Dalma. De premio el que nos contrataba, me permitió echarme una foto con él y conocerle. Entonces, le dije: ‘Ojalá un día fuera como usted porque le admiro mucho’. Al verano siguiente tenía a 22.000 personas en ese campo de fútbol. Ahí empezó mi carrera».

David Bustamante ha compartido en este programa un emotivo paso por su infancia y anécdotas de su vida nunca antes reveladas.