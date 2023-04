Daddy Yankee lanza una nueva versión de ‘Gasolina’ con Myke Towers

A día de hoy, no hay ninguna duda de que Daddy Yankee es una de las mayores leyendas de la música urbana a nivel internacional. El artista ha hecho historia en la música, con canciones que han llegado a todos los rincones del planeta, convirtiéndose en himnos.

Uno de estos himnos es Gasolina. Por más tiempo que pase, se trata de una canción atemporal que no puede faltar en ninguna fiesta. Un himno que ha traspasado fronteras y que cuando suena es imposible no bailar. Y aunque ya han pasado casi 20 años desde su lanzamiento, su éxito sigue siendo indudable.

Este viernes, el artista puertorriqueño ha vuelto a sorprender a todos sus fans, al unirse con una de las voces urbanas más relevantes de las nuevas generaciones de artistas, el también puertorriqueño Myke Towers, en una nueva versión de Gasolina.

El artista puertorriqueño, uno de los exponentes más populares de la nueva generación del reguetón, se ha sumado a Gasolina con un fin muy especial: formar parte de la banda sonora de la película de Fast & Furious 10, que se estrenará el 19 de mayo en los cines.

Pero lo mejor es que el tema ya está disponible en las plataformas digitales por lo que ya sabemos cómo suena la característica voz de Myke Towers sobre la pegadiza base de Gasolina que ha versionado Safari Riot.

«Ella es amante de las carreras clandestinas, recuerda que las rosas vienen con espinas, vive a su modo no le importa lo que digan», canta el joven cantante en esta versión de Gasolina, en la que también hace referencia a la franquicia diciendo: «No me hagan sacar a la máquina del garaje, rápido y furioso no me pidan que le baje, prendan en fuego los motores».