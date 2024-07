No es ningún secreto que la Princesa Leonor y la Infanta Sofía están inmersas en el apoyo de los deportistas españoles en los Juegos Olímpicos que se están desarrollando en París. De hecho, hemos visto a las hijas de los Reyes de España entre el público en numerosas pruebas y competiciones. ¡No han fallado!

Un claro ejemplo lo encontramos en su asistencia a un partido de hockey hierba femenino, en el que España se enfrentó a Inglaterra. Como era de esperar, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía fueron captadas por las cámaras de televisión. No solamente en una ocasión, sino en varias. Lo que nadie esperaba es que Amat Casteller, reconocido comentarista de RTVE, fuese a tener un peculiar desliz en plena retransmisión.

Algo que, como era de esperar, no tardó en hacerse viral en redes sociales. Todo comenzó cuando las cámaras volvieron a captar en imagen a la Princesa Leonor y a su hermana la Infanta Sofía. Fue entonces cuando el comentarista sorprendió al decir lo siguiente: «Ahí está el presidente de la Federación, Santi Deó, en primer término».

Y añadió: «Y detrás, las jugadoras descartadas para hoy», refiriéndose a las hijas del Rey Felipe VI y la Reina Letizia. Como no podía ser de otra manera Cristina Guinea, ex jugadora de hockey y comentarista durante este partido, corrigió a su compañero: «No, no, son las… la princesa…», trató de decir, sin poder contener la risa. ¡No podía creer lo que acababa de escuchar!

Es más que evidente que este error garrafal no ha pasado desapercibido en redes sociales. A pesar de todo, esta confusión ha quedado en una mera anécdota. Al fin y al cabo, se trata de cuestiones que pueden llegar a suceder mientras se realiza una retransmisión en directo, y más si se trata de unos Juegos Olímpicos. ¡Todos somos humanos!

No ha sido la única anécdota en un directo de los Juegos Olímpicos de París 2024

A pesar de que se dio el pistoletazo de salida el pasado viernes, ya tenemos unos cuantos momentazos. Uno de ellos tuvo lugar durante una retransmisión de RTVE en la que se estaba informando de las últimas noticias que tenían que ver con nuestros deportistas, así como del resto de olímpicos. Fue entonces cuando, de un instante a otro y aparentemente sin previo aviso, hubo un cambio de programación.

Algo que no sentó para nada bien a Roi Groba. Lo que el presentador no imaginaba es que su micrófono iba a quedarse abierto, por lo que el público pudo escuchar con total claridad lo que dijo a sus compañeros: «Esto qué ha sido, ¿una broma?». Y añadió: «Estoy intentando improvisar y me estás machacando la oreja, tío». ¡Cosas del directo!