Chris Evans se sincera sobre los rumores de romance con Shakira

Hace unas semanas, Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación tras más de una década juntos. Tras semanas de especulaciones, la pareja confirmó la noticia emitiendo un escueto comunicado, donde pedían respeto por la situación tan delicada que estaban atravesando. Y ahora, la artista ha vuelto a ser noticia por las últimas declaraciones de Chris Evans.

Tras el anuncio de su separación, llamó la atención que a la intérprete de Te felicito comenzaron a llegarle nuevos seguidores famosos a Instagram, entre ellos los actores Henry Cavill y Chris Evans. Finalmente, este último ha roto su silencio y se ha sincerado sobre su reciente follow a la artista, al ser consciente de la repercusión que ha tenido en España.

El reconocido actor de Hollywood, que interpreta al Capitán América en Universo Cinematográfico de Marvel, se sorprendió al conocer que desde que comenzó a seguir a la cantante en Instagram, se había empezado a especular sobre un posible interés amoroso.

I promise I’m not photoshopped into these! I just have a very disciplined pose. 🤦🏻‍♂️

(And I don’t know what to do with my hands) https://t.co/oiVadwg3s7

— Chris Evans (@ChrisEvans) June 12, 2022