‘Benidorm Fest Stars’: Chanel, Rayden y Varry Brava, entre los confirmados para el programa de esta noche

La 1 de Televisión Española emite esta noche a las 22:10 horas el programa Benidorm Fest Stars, el especial estará presentado por la cantante Alaska, los protagonistas de la noche serán aquellos que participaron en la preselección española para representar a España en Eurovisión 2022. Estos interpretarán las canciones que presentaron el año pasado y algunos de ellos darán a conocer a la audiencia sus nuevos temas en los que llevan tanto tiempo trabajando.

Entre los invitados especiales de la noche estarán Marta Sango interpretando su nueva canción titulado La Corriente, el grupo Varry Brava con su ya conocida Raffaella, Xeinn interpretará su single Eco; los jóvenes Unique cantarán Mejores; Azúcar Moreno volverán con su tema que se hizo tan pegadizo llamado Postureo; Javiera Mena cantará Culpa y, cómo no, también contaremos con Sara Deop, que interpretará su single Make You Say.

La música es la gran protagonista de la programación hoy en @rtve: En @La1_tve, llega #BenidormFestStars, un homenaje a los concursantes de la anterior edición del Benidorm Fest. Y si prefieres los clásicos, en @la2_tve, «Sinatra: todo o nada».https://t.co/ILmLYBSVea — RTVE Play (@rtveplay) January 4, 2023

La cantante Luna Ki se presentó el año pasado con su canción Voy a morir, pero finalmente no pudo ir porque el festival prohibía el uso de autotune. Ella, fiel defensora de su utilización, decidió no presentarse antes que cantar sin él, a modo de reivindicación. A pesar de todo, la artista ha querido estar presente en este especial, interpretando Dispara.

El exitoso grupo Tanxugueiras, que tan queridas fueron por el público, nos deleitarán con Pano Dorado; Gonzalo Hermida repetirá su exitosa canción Quién lo Diría y Rayden volverá a interpretar de nuevo Calle de la llorería.

Y como no podía ser de otra manera, el broche final de la noche lo pondrá nuestra representante de Eurovisión 2022, Chanel, con su canción SloMo. La joven logró quedar en el tercer puesto en Turín, después de que España llevase más de 10 años sin conseguirlo. Además de actuaciones, los participantes contarán cómo les ha cambiado la vida tras su paso por el programa y cuáles son sus nuevas ilusiones.