Avance de ‘Una nueva vida’ de hoy, 26 de abril: Diyar siente cada vez más celos de Seyran
Es algo que no puede evitar
No es ningún secreto que Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado domingo 19 de abril, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Suna no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para exigir a su tía que Abidín se convierta en el dueño de la mansión. Y lo hace sin tan siquiera llegar a pensar en las posibles consecuencias de sus actos.
Lejos de que todo quede ahí, y contra todo pronóstico, Ferit y Seyran tienen un fuerte acercamiento. Es más, están a punto de besarse. A pesar de que querían seguir sus instintos, lo cierto es que ambos se ven obligados a frenar, y todo porque Diyar llega a la mansión junto a su familia para cenar junto a los Korhan. En cuanto a Seyran, no ha tenido reparos a la hora de abrirse con Ferit, confesando que sigue completamente enamorada de él. Por si fuera poco, está cada vez más convencida de que él siente lo mismo, pero se ve incapaz de reconocerlo y de acabar con su relación sentimental con Diyar. ¿Qué pasará con Ferit ahora que es consciente de lo que siente Seyran? ¿Se armará de valor y romperá su noviazgo con su actual pareja?
¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 26 de abril?
De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a poder ser testigos de cómo Diyar no puede evitar sentir cada vez más celos de Seyran. Todo ello mientras esta pide ayuda a Halis para tratar de quedarse en la mansión. ¿El motivo? Parece que es la única manera de tener cerca a Ferit y, de alguna manera, poder retomar su relación.
Lejos de que todo quede ahí, Abidin tiene nuevos y tensos enfrentamientos dentro de la mansión, puesto que no puede evitar seguir sintiendo un profundo dolor. A pesar de todo, opta por hacer una promesa a Suna. ¿En qué consiste, exactamente? En que nada ni nadie se va a interponer entre ellos.
Dadas las circunstancias, Ferit se ve obligado a tomar una importantísima decisión que tiene estrecha relación con su futuro junto a Seyran. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 (una hora menos en las Islas Canarias), en Antena 3.
