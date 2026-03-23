Avance del capítulo de ‘Valle Salvaje’ de hoy: Eva se despide para comenzar una nueva aventura
Dice adiós ¿para siempre?
No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 20 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 379 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han podido ver cómo, mientras don Hernando sigue adelante con su campaña contra Victoria, Alejo acaba fracasando en su estrategia con Braulio. Es algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos, como no podía ser de otra manera.
Lejos de que todo quede ahí, José Luis se ha quedado completamente sorprendido y sin palabras al encontrarse a su esposa y a Dámaso en una actitud de lo más comprometida. Como es de esperar, empieza a tener muchas preguntas a las que necesita dar respuesta a la mayor brevedad posible, y todo para no sacar conclusiones. Luisa, por su parte, se reafirma ante Bárbara. Así pues, le hace saber que va a hacer todo lo que esté en su mano para descubrir la verdad, aunque sea lo último que haga en esta vida. ¿Conseguirá su objetivo antes de que sea demasiado tarde? ¿Qué consecuencias tendrán sus actos?
¿Qué sucede en el capítulo 380 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, lunes 23 de marzo?
De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia van a tener la oportunidad de ver cómo Eva toma la firme decisión de despedirse de Amadeo, Francisco, Pepa y Martín. Todo ello con la firme intención de cumplir su cometido, que es comenzar una nueva aventura lejos de Valle Salvaje.
Lejos de que todo quede ahí, vamos a ser testigos de cómo Luisa se arma de valor para hacer una última visita a las parteras. Lo que ni tan siquiera imaginaba es que, en esta ocasión, alguien no solamente la apoya en este proceso, sino que también decide enfrentarlas junto a ella. Un paso que va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos.
Pero no todo queda ahí, puesto que, por último, don Hernando ha dado el importantísimo paso de zanjar, con José Luis, el destino de Victoria. Y lo ha hecho sin importarle lo más mínimo las posibles consecuencias de sus actos. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
