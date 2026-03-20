No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 19 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 378 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo, visiblemente presionada por Bárbara, Luisa no duda un solo segundo en confesarle, de una vez por todas, el verdadero motivo por el que está buscando respuestas.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente y espectacular historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo José Luis no duda un solo segundo en desoír todos y cada uno de los consejos de don Hernando, cuya actitud parece no dejar indiferente a Dámaso, ni mucho menos. Por si fuera poco, Eva se ve en la obligación de tomar una sorprendente y drástica decisión que tiene una estrecha relación con la oferta que le han hecho en la ciudad. Todo ello mientras, finalmente, opta por comunicárselo a su círculo más cercano. Ha llegado el momento de hacerlo, sin pensar en absoluto en las posibles consecuencias de sus actos. Al fin y al cabo, no le queda mucha opción.

¿Qué sucede en el capítulo 379 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, viernes 20 de marzo?

De esta manera tan concreta, los más espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ver cómo Alejo, mientras don Hernando prosigue con su campaña para acabar con Victoria, acaba fracasando en su estrategia con Braulio. Todo ello mientras José Luis descubre a su esposa y a Dámaso en una actitud comprometida.

Algo que, evidentemente, va a dar de qué hablar. Por si fuera poco, Luisa no duda un solo segundo en reafirmarse ante Bárbara. Así pues, le hace saber que va a descubrir toda la verdad, aunque eso sea lo último que haga. ¿Lo logrará, a pesar de todos los impedimentos que está encontrando en el camino? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.