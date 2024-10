Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 7 de octubre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Sueños de libertad donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Jesús ha hecho saber a Damián que está a un paso de recuperar la fórmula pero, para hacerlo posible, no tarda en hacerle una firme petición. Fina no puede evitar echar muchísimo de menos a Marta, y eso es algo que quiere hacérselo ver a Isidro. Todo ello mientras Begoña no puede evitar extrañar cada día más a Julia, por lo que se muestra más que decidida a visitarla al internado.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta exitosa serie diaria han sido testigos de cómo Tasio ha dado el paso de buscar un trabajo para Mateo en la fábrica, mientras que Jesús no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión para entrometerse en el salario de Begoña. ¿El motivo? No quiere que reciba su sueldo, bajo ningún concepto. Por si fuera poco, Luz se muestra más que decidida a abrir una casa cuna pero, para poder conseguir este objetivo, no le queda más remedio que pedir financiación a Marta. En cuanto a Digna, no ha podido evitar dictar sentencia respecto a las numerosas y sorprendentes ofertas que ha recibido por parte de la familia De la Reina. No han tardado en darse cuenta de que únicamente existe una manera para conseguir que les devuelvan la fórmula antes de que sea demasiado tarde.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de Sueños de libertad que se emite hoy, martes 8 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Luz no ha dudado un solo segundo en trazar un nuevo plan. Y todo para ayudar a Begoña a recibir su salario sin que pase por las manos de Jesús. La tensión entre María y Begoña ha aumentado considerablemente, y todo como consecuencia del nuevo encontronazo que han protagonizado.

Cada vez más desesperado, Mateo continúa intentando encontrar trabajo mientras que Tasio hace una firme petición a Gaspar. Y todo para que le dé una oportunidad en la cantina, haciéndole saber que no se va a arrepentir. Begoña y Andrés empiezan a temer que Jesús dé el paso de demandarles por adulterio y abandono.

Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo Jacinto continúa sin entablar ningún tipo de vínculo con las chicas de la tienda, excepto con Carmen. Ella es la única que no ha tardado en apiadarse de él. Damián ha querido compartir con Marta y Andrés una importantísima noticia que tiene estrecha relación con la empresa.

Claudia tiene una grandísima idea para conseguir financiación para la casa cuna mientras que Marta intenta por todos los medios enmendar su innegable distanciamiento con Fina. ¿De qué forma? Teniendo un precioso detalle. Todo ello mientras Digna ha confesado a sus hijos cuáles son sus verdaderas intenciones con la empresa.