Avance del capítulo de ‘Una nueva vida’ de hoy: Seyran confiesa a Ferit que no le ha olvidado
Ferit reconoce que sufrió mucho al perderla
No es ningún secreto que Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado domingo 22 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Ferit se arma de valor para anunciar a su familia que, finalmente, se va a casar con Diyar. Por si fuera poco, no ha tenido reparos a la hora de pedir a Seyran no volver a verse.
¿El motivo? Es la única condición que ha puesto la prometida para darse el “sí, quiero”. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente serie turca que se emite cada domingo en Antena 3 han podido ver cómo Abidin está sufriendo muchísimo. Y todo tras haber descubierto toda la verdad sobre su pasado, así como el fallecimiento de sus padres. A pesar de todo, y contra todo pronóstico, esa pena que está sintiendo acaba transformándola en enfado. Es por eso que no ha tenido reparos a la hora de aparecer en la mansión de la familia de los Korhan, con la firme intención de exigir todo lo que le corresponde. Ha llegado el momento de dar ese importantísimo paso.
¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 29 de marzo?
De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ver cómo Abidin protagoniza un tenso enfrentamiento con Ferit. Entre otras cuestiones, porque siempre ha trabajado para sus órdenes y, ahora que ha descubierto que es un Korhan, quiere que se haga justicia de una vez por todas.
Sinan insiste a Seyran para tener un acercamiento mucho más íntimo, pero ella no puede y le rechaza. Es más, no tarda en aprovechar la ocasión para cortar su relación, de una vez por todas. Poco después, Seyran confiesa a Ferit que no ha sido capaz de olvidarle y que no puede tocar ni querer a otra persona que no sea él.
Ferit le hace saber que sufrió muchísimo tras perderla, por lo que los dos acaban emocionándose al hablar de su pasado. Eso sí, también están de acuerdo en que su relación ya se terminó. El joven está celebrando su compromiso con Diyar cuando se entera de que Sinan se ha llevado a Seyran a una cabaña, y todo con la intención de acabar con la vida de los dos. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.
