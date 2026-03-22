Avance del capítulo de ‘Una nueva vida’ de hoy: Abidin descubre toda la verdad sobre su pasado
Se entera de cómo murieron, realmente, sus padres
No es ningún secreto que Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado domingo 15 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo, dadas las circunstancias, Seyran se siente profundamente presionada por su marido, que quiere tener algo de intimidad con ella. En cuanto a Sinan, lleva esperándola dos años y cree que, ahora que se han casado, es el momento más que perfecto para dar un paso más allá en su relación sentimental.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente serie turca que podemos disfrutar cada domingo en Antena 3 han podido ver cómo Ayla decide reservar una habitación de hotel para Seyran y Sinan. Lo que ellos ni tan siquiera imaginan es que se trata de un plan para que Ferit aparezca de un momento a otro y les arruine la noche. Por si fuera poco, Ferit va a pedir matrimonio a Diyar en el hotel y, en el camino, se encuentra con Seyran. Finalmente, todo se arregla y el joven se compromete con su novia. Abidin se queda completamente descolocado y sin palabras al descubrir que es un Korhan.
¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 22 de marzo?
De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo, finalmente, Ferit se anima a anunciar a su familia que se va a casar con Diyar. Pero no todo queda ahí, puesto que, además, ha querido pedir a Seyran no volver a verse nunca más. Y todo porque esa es la única condición que le ha puesto su prometida.
Lejos de que todo quede ahí, Abidin no puede evitar estar sufriendo muchísimo, y aún más después de descubrir la realidad sobre su pasado y la muerte de sus padres. A pesar de todo, esa pena acaba transformándola en enfado, hasta tal punto que no tiene reparos a la hora de presentarse en la mansión de los Korhan con la intención de exigir lo que le pertenece. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.
