Audiencias TV ayer: estas fueron las audiencias de ‘Hermanos’, ‘Entrevías’ y ‘Código 10’

Las audiencias TV ayer dejaron buenas noticias para varias de las ofertas de las principales cadenas, aunque fueron las series Hermanos y Entrevías las que se llevan el control del martes 21 de noviembre de 2023. Código 10 se mantiene fuerte como tercera opción tras el mal dato de Dúos Increíbles.

Antena 3 volvió a llevarse la noche gracias Pablo Motos y la serie turca, que siguen sin dar opción al resto de opciones. El Hormiguero baja por primera vez en varios días del 17 %, pero apenas pierde unas décimas respecto a la visita de Laura Pausini y sigue con unos espectaculares 2.320.000 espectadores. Después, el capítulo de Hermanos mantiene al 13.7 % de la audiencia, lo que se traduce en 1.238.000 televidentes.

Telecinco sigue tratando de recuperar su audiencia, algo que consigue gracias a Entrevías, una de sus grandes apuestas de las últimas temporadas. La serie de José Coronado y Luis Zahera no puede con la ficción turca, pero sube respecto a la semana pasada hasta el 10.4 de share y 1.004.000 de espectadores. GH VIP: Última hora se mantiene como siempre ante el 7 % de los espectadores, aunque sin llegar -por poco- al millón.

Cuatro volvió a tener una gran noche de martes, como es habitual en las últimas semanas, y se coloca como tercera opción de las audiencias tv ayer. First Dates no falla y reúne 8.5 % y supera el 1.201.000 televidentes, mientras que Código 10 firma un fantástico 7 % y 463.000 espectadores. Con estos datos supera en share, pero no en espectadores a la oferta de La 1, algo que ocurre debido a los diferentes horarios de los programas.

#Código10 se mantiene estupendo con un 7% de share y 463.000 espectadores en el prime time de @cuatro 🚨 8.6% de share en Target Comercial 🚨 Más de 2.6 millones de espectadores conectaron en algún momento @Codigo10tv#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/vb2PngrTpe — Dos30′ (@Dos30TV) November 22, 2023

La 1 sigue teniendo en el prime time de los lunes y los martes sus mayores problemas en estos momentos. Los fieles de 4 Estrellas no fallan con su cita diaria con la serie, que calca prácticamente cada día sus datos: 8 % y 1.137.000 espectadores. Peor le fue a Dúos Increíbles, que marca mínino de sus dos temporadas con un 6.6 % y 584.000 espectadores.

laSexta vio como los datos de El Intermedio bajaron hasta el 8.1 % y 1.145.000 espectadores después de los máximos de los últimos días debido a la actualidad informativa. En el prime time, Jalis de la Serna y su Enviado especial convencen al 5 % y 504.000 espectadores con su reportaje sobre La pandemia silenciosa.