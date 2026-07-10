Audiencias ayer, 9 de julio: Manu Sánchez vuelve a dopar sus datos gracias al fútbol

El Mundial de fútbol volvió a monopolizar la noche televisiva de ayer, con datos que dejan fuera de juego a cualquier rival. Entre los detalles debemos destacar que Horizonte vuelve a demostrar solidez en el prime time y El perro andaluz firma su mejor dato hasta la fecha, aunque ese triunfo tiene truco, puesto que llega dopado por el encuentro entre Francia y Marruecos que emitió antes La 1. La cadena pública logra un bestial 22.8 % de cuota de pantalla media durante todo el día, gracias al tridente de eventos que tiene durante esta semana: Mundial 2026, San Fermín y Tour de Francia.

El Mundial, otra vez sin rival

El Francia-Marruecos de cuartos de final arrasó con un 48,7 % de cuota y 6.247.000 espectadores en el prime time, una cifra que multiplica por varias veces a cualquier otro programa de la noche. El fútbol también dominó el access prime time, donde el minuto a minuto del Mundial firmó un 46,6 % y 5.804.000 espectadores, dejando a El Hormiguero (5,6 %) y First Dates (4,6 %) muy lejos de sus cifras habituales.

Audiencias de ayer del ‘access prime time’:

Mundial 2026 (previa y comienzo del partido): 46.6 % y 5.804.000

‘El Hormiguero’: 5.6 % y 744.000

‘First dates’: 4.6 % y 607.000

‘Horizonte. Avance’: 4.5 % y 567.000

‘El intermedio’: 2.5 % y 317.000

Horizonte, el que mejor resiste al empuje del fútbol

En medio de ese dominio absoluto del Mundial, Horizonte es de los pocos programas que consigue sostenerse con dignidad: un 4,5 % en su avance del access prime time y un 7,4 % ya en el prime time, muy por encima del resto de la oferta de esa franja, como Ella, maldita alma (4,4 %) o El Peliculón (4,4 %). Son datos que confirman que el programa mantiene a su público fiel incluso en las noches más complicadas para competir.

Audiencias de ayer del ‘prime time’:

Fútbol: Francia-Marruecos: 48.7 % y 6.247.000

‘Horizonte’: 7.4 % y 501.000

‘Ella, maldita alma’: 4.4 % y 411.000

‘El Peliculón’: ‘Palmeras en la nieve’: 4.4 % y 297.000

‘El Taquillazo’: ‘Salvar al soldado Ryan’: 2.2 % y 151.000

El perro andaluz, récord de madrugada… con un enorme empujón

El gran titular de la noche, sin embargo, lo protagoniza El perro andaluz. El programa de Manu Sánchez, con María del Monte y Paula Vázquez como invitadas, firmó un 21,8 % de cuota y 1.071.000 espectadores en su franja de madrugada, su mejor resultado hasta la fecha.

Ese dato llega justo después del partido de fútbol, y no es la primera vez que ocurre, puesto que desde su estreno siempre ha estado teloneado por un partido del Mundial. Sin ir más lejos, el pasado 2 de julio, tras el España-Austria, el programa ya había firmado otro máximo con un 22,5 % de cuota.

Por lo tanto, este récord lo tenemos que coger con pinzas por el momento: lo que El perro andaluz está consiguiendo, en realidad, es heredar a la audiencia que ya estaba pegada a la televisión viendo fútbol, no necesariamente atraerla por mérito propio. El verdadero examen para el programa llegará el día en que no tenga un partido del Mundial justo antes. Sin el fútbol, entonces sabremos si el público lo busca de verdad o si simplemente se queda donde ya estaba sentado.

Los encierros barren al resto en la mañana

El tercer encierro de San Fermín deja en sus poco más de dos minutos de duración unos datos que son imposibles para el resto. Entre las 8:00 h y las 8:03 h se reunieron en La 1 y el Canal 24 horas 1.314.000 espectadores de audiencia media y el 62,7 % de cuota de pantalla.

La 1 luchará por ganar por segundo mes a Antena 3 con los eventos deportivos

La cadena pública ya disfrutó de una victoria en el mes de junio gracias a una parrilla en la que tuvo partidos de lunes a domingo. Para julio, además de la fase final del campeonato, añade los encierros de San Fermín por las mañanas y las etapas del Tour de Francia por la tarde, que pueden pasar en sus días de montaña del 10 % de cuota.