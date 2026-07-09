Audiencias ayer, 8 de julio: ni con Shakira puede Broncano contra las repeticiones de ‘El Hormiguero’

La entrevista a Shakira en La Revuelta en la noche del miércoles 8 de julio debería haber sido sinónimo de goleada en el access prime time. En cambio, el programa de La 1 apenas logró superar por una décima a una repetición de El Hormiguero, un resultado que resulta difícil de justificar. Esto demuestra el mal momento que vive David Broncano, que ni con estrellas internacionales puede superar a un programa repetido. El que estará muy contento será Pablo Motos, que disfrutando de sus vacaciones sigue siendo un dolor de cabeza para su máximo rival. Las audiencias de ayer dejan, además, buenas noticias para Telecinco, que lidera con su programa especial sobre Cantora -la finca de Isabel Pantoja— y el respiro de la primera tarde sin fútbol después de tres semanas, pero se trata de un pequeño respiro, nada más.

Una ventaja mínima ante el rival más débil posible

En el access prime time, La Revuelta firmó un 11,8 % de cuota y 1.167.000 espectadores con Shakira, Susana Abaitua y Juan Dávila como invitados. El Hormiguero, que ofrecía un programa de reposición, se quedó en un 11,7 % y exactamente el mismo número de espectadores. Es decir, RTVE ganó, pero por el margen más estrecho posible: una décima de cuota y ni un solo espectador de diferencia en cifras absolutas. El problema no es solo el margen, sino el rival al que se enfrentaba. Una repetición es, por definición, el escenario más favorable posible para el competidor: no hay factor sorpresa, ni invitados nuevos, ni promoción previa. Que La Revuelta necesitara a la artista con más repercusión global del momento para apenas superar en una décima contra un programa que ya hemos visto, en realidad es una derrota para Broncano y La 1.

Es precisamente ese contraste el que hace más incómodo el dato al tratarse de una televisión pública, financiada con dinero de todos los contribuyentes. Cabe preguntarse qué habría pasado si El Hormiguero hubiera emitido un programa nuevo esa misma noche. Estaríamos hablando de que Motos y sus hormigas estarían por encima del 13 % de cuota —que eran sus últimos datos antes de las vacaciones— y ganando por goleada.

Resto del ‘access prime time’:

‘First Dates: Summer’ — 8,4 % y 827.000 espectadores

— 8,4 % y 827.000 espectadores ‘Horizonte’ — 7,9 % y 776.000 espectadores

— 7,9 % y 776.000 espectadores ‘Cifras y letras’ — 6,6 % y 660.000 espectadores

— 6,6 % y 660.000 espectadores ‘El Intermedio’ — 4,8 % y 471.000 espectadores

Horizonte se mantiene como la alternativa más sólida de Cuatro en esta franja, por lo que hay que destacar el buen momento del programa, que mantiene a gran parte de sus espectadores incluso sin Iker Jiménez y Carmen Porter, que están de vacaciones. Mientras tanto, El Intermedio sigue relegado a la parte baja de la tabla en la batalla de late nights de actualidad.

El ‘prime time’, con ‘El precio de Cantora’ como líder

Ya en el prime time, El precio de Cantora lideró la noche con un 12,1 % de cuota y 623.000 espectadores, seguido por Maestros de la costura Celebrity, que firmó un 10,6 % y 593.000 televidentes.

‘El precio de Cantora’ — 12,1 % y 623.000 espectadores

— 12,1 % y 623.000 espectadores ‘Maestros de la costura Celebrity’ — 10,6 % y 593.000 espectadores

— 10,6 % y 593.000 espectadores ‘¡Salta!’ — 8,5 % y 493.000 espectadores

— 8,5 % y 493.000 espectadores ‘Viajeros Cuatro’ — 5,8 % y 385.000 espectadores

— 5,8 % y 385.000 espectadores ‘No se lo digas a nadie: Ha vuelto a suceder’ — 3,3 % y 249.000 espectadores

Broncano pide la hora en este final de temporada

El dato de ayer demuestra que ni siquiera un nombre como el de Shakira logra traducirse en una ventaja clara frente a una repetición de su gran rival. La pregunta que queda en el aire es qué tipo de invitado necesitaría Broncano para revertir de forma sostenida la dinámica de la franja. Y, sobre todo, si RTVE puede seguir defendiendo la inversión en fichajes de este calibre cuando el resultado, incluso en el mejor de los escenarios posibles, se salda por una diferencia mínima.