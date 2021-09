El pasado sábado, Tom Brusse se convirtió en uno de los grandes protagonistas de ‘Sábado Deluxe’. El francés se sometió al polígrafo de Conchita y, entre otras tantas cuestiones, dio a conocer algunos de sus mayores secretos sexuales. Y es que desveló que ha participado tanto en tríos como en orgías y, además, ha mantenido relaciones sexuales con hombres. Un hecho por el que, inevitablemente, Ana Rosa Quintana terminó dando su opinión.

Debemos tener en cuenta que, durante varios meses, Tom Brusse se enfrentó a muchos rumores que indicaban que había tenido un encuentro sexual con alguien de su mismo género. Algo que, en diversas ocasiones, él ha negado en rotundo. Mientras respondía con un “no” a Conchita, ésta desveló que el polígrafo determinaba que mentía. Es entonces cuando, acorralado, dio a conocer varios detalles al respecto.

El pasado lunes, en ‘El programa de AR’, no solamente analizaron la entrevista de Tom Brusse en ‘Sábado Deluxe’, sino también la reacción que tuvo Jorge Javier Vázquez. En ese preciso instante, Joaquín Prat preguntó a Ana Rosa Quintana por su opinión: “Nada, no me interesa nada, sobre todo de estos chavalines”.

La presentadora, muy clara: «No me interesa nada, ni si quiera sé si es su vida sexual de verdad o alimenta el estar en la tele» #AR13S https://t.co/SN2BNmgssd — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) September 13, 2021

La presentadora, de esta manera, dejaba claro que no le importaba en absoluto con quién se acuesta cada uno. Eso sí, deja claro que no sabe si Tom Brusse ha sido demasiado sincero con esta comentada confesión. “No sé ni siquiera si es su vida sexual de verdad o alimenta el estar en la tele”, aseguró Ana Rosa Quintana.

Es entonces cuando volvió a reiterar lo siguiente: “Pero oye, me parece bien, cada uno hace lo que quiere”. Joaquín Prat, respecto a las orgías que supuestamente Tom Brusse ha realizado, fue contundente: “Siempre con precaución, hay que tomar medidas”. Ana Rosa Quintana no tardó en responder a su compañero de una manera de lo más sorprendente:

“Están muy experimentados ya, no son unos chavales que es su primera vez y a esa edad no tienen obligación con nadie”, afirmó la presentadora de ‘El programa de AR’. Por si fuera poco, no dudó en criticar que la entrevista de Tom Brusse estuviera basada en el terreno sexual: “Son tan jóvenes que podrían tener creatividad no solo para hacer orgías, que para mí no tiene ningún interés. Podían dedicarse también a otras cosas: la tele, ligo, la noche… Es muy pobre para esa edad”. Es entonces cuando sentenció de esta manera: “Chico, aprovecha la edad que esto pasa muy rápido”.