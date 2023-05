‘Amar es para siempre’, capítulo 2619: Carballo jura que acabará con Luján

No es ningún secreto que Amar es para siempre se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2618 donde, entre otras cuestiones, hemos sido testigos de cómo Jorge ha conseguido su objetivo: impedir el compromiso de Luján con su madre.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 2619 de Amar es para siempre. Así pues, observamos cómo Joseba se ha convertido en protagonista, y todo por el reencuentro que ha protagonizado con Nieves. Deja claro que está dispuesto a todo por vengarse de ella. Hasta que ve mucho más factible otra vía: Sanabria.

Como no podía ser de otra manera, Ciriaco se muestra realmente triste por la ausencia de Maribel. Hasta tal punto que no tarda en contar a su abuelo toda la verdad respecto a los Moncayo. Además, observamos cómo Manolita termina enfrentándose a su primer día en el supermercado siendo una mera empleada.

¿Qué hará Maribel? ¡Eladio le ha puesto en una situación muy difícil 💥 #AmarEsParaSiempre ¡Entra en la web y disfruta de tus momentos favoritos! 📲 https://t.co/lvbCz86oah pic.twitter.com/lI4Cy0tJtE — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) May 11, 2023

Por si fuera poco, somos testigos de cómo Rocío y Hugo se sienten verdaderamente unidos. Todo ello mientras Fito, de un instante a otro, ha regresado al barrio. Y todo por un fin: confirmar a Lorenzo cuál es la fecha de su boda. Benigna continúa tremendamente ilusionada con Antón, ya que parece que lo suyo va en serio.

Jorge no puede evitar llorar la pérdida de Carballo, pero también de su padre. Guillermo, por su parte, ha comprobado los cambios que ha habido durante su ausencia, mientras que Carballo no tarda en jurar que va a hacer hasta lo imposible para acabar con Luján.