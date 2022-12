‘Amar es para siempre’, capítulo 2521: Nieves, cada vez más cerca de Ricardo

Amar es para siempre, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2520 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Andrea ha descubierto el pasado de Jeros.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2521 de Amar es para siempre. De esta manera tan concreta, vemos cómo Nieves, tras encararse con Samuel, se siente cada vez más cerca de Ricardo. Tanto es así que han decidido celebrar la Nochebuena juntos, donde el buen rollo ha estado presente en todo momento.

Ciriaco tiene una fortísima discusión con Andrea mientras que recibe una inesperada propuesta de Jeros. ¿En qué consiste? En unirse a un atraco. Todo ello mientras Sancho toma la firme decisión de pedir más dinero a Alberto para poder conseguir la financiación suficiente para el partido político.

Luján no ha tardado en echar en cara a Jorge que, por su culpa, el intermediario ha decidido escapar. Por lo tanto, ya no podrá testificar. Todo ello mientras Jorge decide desconectar con una romántica cena junto a Carballo. A pesar de todo lo que ha sucedido, Hugo ha hecho las paces con Rocío.

Por lo tanto, esa armonía que caracterizaba a la pareja, ha regresado. Pero no por mucho tiempo ya que Úrsula, la hermana de Rocío, ha llegado pisando fuerte para terminar de liar el asunto. Los padres de Cristina no pueden poner rumbo a España, por lo que la abogada celebra Nochebuena junto a Benigna, Visi, Quintero y Lorenzo.