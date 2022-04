‘Amar es para siempre’ se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. El pasado martes 26 de abril pudimos disfrutar del capítulo 2354 donde vimos cómo Fran sufre una auténtica crisis creativa tras haber perdido a Coral. Algo que afecta, de lleno, a la juguetería Garlo.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 2355 de ‘Amar es para siempre’. De esta manera, vemos cómo Raúl es absolutamente consciente de que su relación con Coral ya no es lo que era en el pasado. A pesar de todo, Carmen no ha dudado en animarle para poder reconquistarla.

La soledad, poco a poco, ha comenzado a pasar factura a Quintero y Cristina. Es más, el abogado ha confesado que echa mucho de menos la compañía de Benigna y Visi. Fran, durante la reunión que mantiene con la empresa de helados, trata por todos los medios de explicar las ideas que tiene para la nueva campaña.

Al ser consciente de que esos nuevos diseños no encajan con los directivos de la empresa, presenta una de las ideas que le dio Paloma. Tiempo después, la joven escucha cómo Raúl no tarda en felicitar a Fran por esa idea que, en realidad, es suya. Una traición que no solamente no esperaba, sino que le ha dejado profundamente destrozada.

Sonia y Medina deciden unir fuerzas para poner en entredicho la fiabilidad de Cupido 3000. Es entonces cuando descubren que la joven, sin saberlo, es la que está detrás de este programa. Esther toma la decisión de defender a Catalina en el colegio después de las duras críticas que ha recibido por parte de un profesor.

Cristina cree que está preparada para salir con alguien, por lo que Penélope decide presentarle a un profesor del colegio donde está trabajando. Fran ha vuelto a encontrarse, cara a cara, con la madre de Candela mientras que Emilio descubre que su madre, durante años, ha estado guardando una importante cantidad de dinero en casa.