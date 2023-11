Alejandra Rubio estalla tras ser relacionada con un compañero de Telecinco

Tras la muerte de su abuela María Teresa Campos, Alejandra Rubio ha decidido centrarse en su carrera y en sus estudios de interpretación. En este momento tan personal y delicado en la vida de la colaboradora de Fiesta, se ha visto envuelta en una polémica.

Alejandra Rubio ha sido relacionada con otra personalidad de la cadena con quien, supuestamente, ha tenido una aventura. Estos rumores no han resultado plato de buen gusto para la joven, que se mostraba muy indignada en el programa Fiesta, donde se comentaban estas alegaciones al principio del programa.

Fue el pasado domingo en plató que negaba los rumores y mostraba su descontento: «Luego aclararé lo que tenga que aclarar. Estoy alucinada, no entiendo que se dé esta información. Me sorprende muchísimo. Me quedo con que mi entorno, mis amigos y mi familia saben cómo soy». Por si fuera poco, ha asegurado que no está en un buen momento de su vida como para que circulen este tipo de rumores. A pesar de que el nombre del colaborador con el que se le ha relacionado se ha mantenido en secreto, más tarde, el programa ha confirmado que se trataba de Suso Álvarez.

Alejandra Rubio podría haber mantenido encuentros secretos con Suso Álvarez: «Me han llegado informaciones» #Fiesta5N https://t.co/zKyjyFaLL8 👈 — Fiesta (@fiestatelecinco) November 5, 2023

Ha sido el periodista Sergio Pérez, de Europa Press, quien revelaba esta información que, al parecer, es también conocida por otros compañeros de profesión. Parece ser que ya circularon rumores en el pasado que relacionaban a estas dos personalidades de la cadena y, ahora, han vuelto a resurgir.

La presentadora del programa de Fiesta, Emma García, se ha mostrado desilusionada ante la negativa de Alejandra Rubio sobre estos rumores. «Cada uno reacciona como le da la gana y puede en cada momento», decía, después de que su compañera de programa desmintiese los rumores.