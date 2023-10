Alejandra Rubio, contra Edmundo Arrocet: «Dejó a mi abuela de una patada»

La disputa entre la familia Campos y Edmundo Arrocet está más candente que nunca. Desde que falleció María Teresa Campos el pasado 5 de septiembre, la familia de la comunicadora se ha sumido en un absoluto dolor. Por ello, tanto Alejandra Rubio como las hermanas Campos no piensan dejar pasar ningún tipo de declaración del humorista.

Tal y como ha comentado Arrocet, recientemente, se enteró del fallecimiento de la presentadora por medio de su representante. Aunque señaló que, a pesar de todo le sigue teniendo mucho cariño, no opina lo mismo de sus hijas. «Teresita quería que nos casáramos para que a mí me quedase una pensión», reveló el chileno.

Las declaraciones del humorista fueron concedidas en exclusiva a la revista Diez Minutos, por lo que las Campos no se han quedado calladas. «Edmundo fue lo peor que le pasó a su madre en su vida», dijo Carmen Borrego, sin miramientos. «Yo no quiero alimentar que esta persona se refugie en cualquier información o declaración que yo haga para seguir hablando», respondió por su parte Terelu Campos en el programa de Jaime Cantizano.

«Mañana se cumple un mes desde que mi madre murió y no tengo más decir a esta persona. No forma parte de mi vida desde hace cuatro años. A partir de ahí, lo que diga, allá él y su conciencia», agregó la madre de Alejandra Rubio. Horas más tarde, y lejos de quedarse callada, ha sido Rubio quien ha sido tajante con el chileno.

Alejandra Rubio carga contra Edmundo Arrocet #AsíEsLaVida 👉 https://t.co/NVJNb1UkUz “Dejó a mi abuela de una patada y, no contento con eso, la sigue difamando aun habiendo fallecido”

https://t.co/LiEdUam7SM — Así es la vida (@asieslavidatele) October 5, 2023

«Creo que no he defendido lo suficiente a mi abuela. Entiendo la postura de mi familia, de no entrar y no darle nada a esta persona y que siga hablando, pero es que dice tantas barbaridades y creo que hay una cosa en concreto que es clave. Cuando él dice que mi abuela manifiesta lo de la boda para que le quede una pensión, yo pienso cómo le vería de mal mi abuela económicamente para que le diga eso», declaró en el programa de Así es la vida.

«Lo único que hace en esta entrevista es hablar de dinero (…). La realidad es, que no es por echarle nada en cara, pero él ha vivido en un palacio con chófer, con servicio, con todo y luego ha dejado a mi abuela de una patada de un día para otro. No contento con eso, la sigue difamando aun habiendo fallecido, que es lo que no me parece bien», sentenció.