‘After’: se confirma la fecha de estreno en España de la última película

El final de la saga After está muy cerca. La saga romántica de Netflix basada en los libros de Anna Renee Todd, anunciaba por sorpresa hace unos meses que la saga tendría quinta película. Una última película con el que se pondría fin a la historia de Tessa y Hardin: After. Aquí acaba todo.

Ahora, Diamond Films, distribuidora de la saga en España, ha anunciado el estreno en cines de After. Aquí acaba todo, que tendrá lugar el próximo 15 de septiembre. Un estreno muy esperado, que finalmente llegará antes de lo previsto a los cines.

A través de las redes sociales, la distribuidora ha compartido un teaser en forma de tráiler que ofrece a los fans de la saga juvenil un aperitivo de lo que se encontrarán en el desenlace final de las películas, que han tenido un gran éxito a nivel internacional.

Como no podía ser de otra manera, Hero Fiennes Tiffin y Josephine Langford volverán a ponerse en la piel de Hardin y Tessa, dos almas gemelas que no pueden estar separadas, pero que tampoco pueden estar juntas y tener una relación sana.

De esta forma, en la película After. Aquí acaba todo los fans descubrirán si después de todo lo que han pasado, su historia se acabara aquí. Una película emotiva y con una montaña rusa de sentimientos, que dejará a los espectadores sin palabras.

Por otro lado, demás del primer tráiler, Diamond Films ha publicado nuevas fotos oficiales de la película. Una película que de nuevo está dirigida por Castille Landon, que también escribe el guion junto a Anna Todd, y vuelve a contar en su reparto principal con Stephen Moyer como Christian Vance y Louise Lombard en el papel de Trish.

