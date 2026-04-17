En los últimos días, hay un tema que no ha dejado indiferente a nadie, y es el de Federico Prat, hermano del presentador Joaquín Prat. Todo comenzó tras la emisión del avance de Ex. La vida después, el programa de Ana Milán que se emite semanalmente en Cuatro, en el que Alejandra Prat se sinceraba sobre las adicciones de su hermano y lo mucho que, evidentemente, han afectado a la familia. «Que te desvalije la casa, que venda tus recuerdos…», aseguró. Tras haberse pronunciado en este formato, la ex campeona de España de hípica decidió volver a hablar. Esta vez, en El tiempo justo, programa que presenta su hermano de lunes a viernes en Telecinco.

«El rollo de Fede es que es como un Peter Pan, es un Peter Pan eterno, es como un niño; estaba este verano con mis niños y es que era uno más», comentó la invitada durante la entrevista realizada por su hermano. Durante su paso por El tiempo justo, quiso insistir en que el hecho de hablar de este asunto no es el de presentar ningún tipo de drama, sino el de hacer hincapié en que «esto existe». Al fin y al cabo, el tema de las drogas es un problema que afecta a muchas familias y, en la muchos de los casos, acaba reinando el silencio. Como no podía ser de otra manera, Joaquín Prat se mostró de acuerdo con las palabras de su hermana Alejandra.

Y no solamente eso, sino que quiso aprovechar la ocasión para lanzar un mensaje de agradecimiento a todas y cada una de las personas que les han acompañado en los momentos más complicados. Unos instantes concretos en el día a día de la familia que, incluso, el propio presentador llegó a calificarlos como de «auténtico terror».

A pesar de todo, el presentador de El tiempo justo también quiso ir mucho más allá, a la hora de marcar ciertos límites respecto a la exposición pública que está teniendo esta historia: «Nosotros podríamos contar y estar aquí hasta pasado mañana contándolas», comenzó diciendo.

Acto seguido, Joaquín Prat fue mucho más allá: «Pero contarlas no sirve de nada porque estigmatiza al adicto y yo y mi hermana lo último que querríamos sería estigmatizar a una persona enferma», expresó, de forma contundente. Pero no todo quedó ahí, puesto que el periodista optó por lanzar un aviso que estaba dirigido a quienes seguían manteniendo contacto con Federico Prat.

«Gracias a todos los linenses y a toda la gente que sigue teniendo contacto con mi hermano en la zona de Gibraltar. Gracias por los mensajes de cariño que nos mandan y por estar cerca de él, ayudándole en la medida de lo posible», comenzó diciendo. Aun así, para zanjar el asunto, quiso recordar algo tremendamente importante: «A un adicto no se le ayuda dándole dinero», advirtió.